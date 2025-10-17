La startup VICO Ahorro cierra una ronda de financiación de 500.000 euros

VICO Ahorro, startup para ahorrar en los gastos recurrentes mediante soluciones digitales automatizadas, ha cerrado una ronda de financiación de 500.000 euros, liderada por RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) y con la participación de NotBoring, y Angels, la sociedad inversora del empresario ... Juan Roig perteneciente a Marina de Empresas.

Apoyada por la aceleradora Lanzadera, VICO Ahorro ha desarrollado una plataforma que analiza los principales servicios del hogar -como telefonía, energía o seguros- y ofrece al usuario «la posibilidad de optimizar automáticamente sus gastos sin esfuerzo, encontrando y gestionando por él las mejores ofertas del mercado», ha explicado Angels en un comunicado.

El director general de Angels, Pepe Peris, ha destacado que «los Fundadores de VICO Ahorro tienen muy clara su misión, han puesto al cliente en primer lugar y han incorporado tecnología para simplificar y tener impacto real en su ahorro del día a día, es el enfoque que encaja con nuestro compromiso de inversión».

El CEO y cofundador de VICO Ahorro, Javier Pérez Pereira, ha explicado que esta inversión permitirá «seguir desarrollando tecnología que automatice las decisiones de ahorro y refuerce la transparencia en los servicios del hogar». Con esta ronda, VICO Ahorro reforzará su desarrollo tecnológico, ampliará su equipo y acelerará su crecimiento en el mercado nacional.