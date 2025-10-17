Suscribete a
ABC Premium

La startup VICO Ahorro cierra una ronda de financiación de 500.000 euros

Liderada por RACC, cuenta con la participación de Angels, sociedad de inversión de Juan Roig, y NotBoring

Valencia adquiere un edificio con 39 pisos para jóvenes a cambio de suelo para vivienda pública

Imagen de Judith y Javier de VICO Ahorro
Imagen de Judith y Javier de VICO Ahorro ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

VICO Ahorro, startup para ahorrar en los gastos recurrentes mediante soluciones digitales automatizadas, ha cerrado una ronda de financiación de 500.000 euros, liderada por RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) y con la participación de NotBoring, y Angels, la sociedad inversora del empresario ... Juan Roig perteneciente a Marina de Empresas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app