Suscribete a
ABC Premium

SOS Desaparecidos critica el plantón del Gobierno en unas jornadas sobre emergencias en Valencia: «Han puesto excusas para no venir»

El Ejecutivo niega cualquier directriz sobre la ausencia de la Policía Nacional o la Guardia Civil, que rechazó su presencia por el dispositivo del fin de semana en el circuito de Cheste

Mazón se declara víctima de «bulos» y atribuye a los técnicos la tarea de avisar a la población por la dana

Imagen de las exhibiciones celebradas este domingo en Valencia
Imagen de las exhibiciones celebradas este domingo en Valencia SOS DESAPARECIDOS
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La asociación SOS Desaparecidos ha denunciado que ningún organismo del Gobierno de España quiso participar este fin de semana en las 'Jornadas sobre emergencias por riesgos naturales' que organizó en el Museo de las Ciencias de Valencia.

Este congreso se enmarcaba dentro del 'Proyecto ... Ernesto Fuster', una iniciativa que lleva el nombre de uno de los fallecidos en la dana del 29 de octubre de 2024 y que impulsada por su hija, Sonia Fuster, con el objetivo de «sensibilizar y formar a profesionales y ciudadanía en prevención, preparación, respuesta y recuperación» ante catástrofes como la barrancada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app