Sorprendidos en directo: las cámaras de un chalé graban a tres encapuchados robando en Torrent

La rápida actuación de la Policía Nacional permitió localizar a dos de los sospechosos en las inmediaciones

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional ABC
David Maroto

Valencia

La Policía Nacional ha detenido en la localidad valenciana de Torrent a dos hombres, de 43 y 48 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los agentes los localizaron en las inmediaciones poco después de que entrasen en una vivienda ... y sustrajesen varios dispositivos electrónicos, anillos y 500 euros, después de que el propietario los observara a través de cámaras instaladas en el domicilio.

