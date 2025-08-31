Sorprenden in fraganti a una pareja de ladrones en una vivienda en obras al avisar una vecina

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una pareja, hombre y mujer, de 32 y 47 años de edad, sorprendidos in fraganti cuando robaban en una vivienda en obras material gracias al aviso de una vecina que lo vio.

Están siendo investigados como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un domicilio, tal como ha informado la Jefatura en un comunicado.

Los arrstados accedieron a la vivienda y agentes de seguridad ciudadana fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 para que se dirigieran a este domicilio de la Zona Norte de Alicante, donde se había recibido una llamada alertando de dos personas que habían saltado el muro de la vivienda.

Una vez las patrullas llegaron al lugar, se entrevistaron con una vecina testigo presencial y con el propietario del inmueble el cual manifestó a los agentes que dicha vivienda se encontraba en reformas y que en su interior había material de obra.

Tras acceder a la vivienda con las llaves de su propietario, los agentes localizaron a un hombre y una mujer, escondidos en una de las habitaciones.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de la localidad de Alicante.