Sorprenden en Alicante a un prófugo neerlandés buscado por la agresión sexual a una menor de 15 años

La Policía Nacional ha detenido a un prófugo de la Justicia de Países Bajos en la localidad alicantina de Hondón de las Nieves. El fugitivo, un hombre de 37 años, tenía una orden europea de detención y entrega (OEDE) por un delito de agresión sexual a menores cometido en el año 2017.

Según han indicado las autoridades en un comunicado, el ya detenido era reclamado en su país natal por haber cometido «actos obscenos a una persona de sexo femenino quien, en el momento de la agresión, era menor de 15 años». Así, el prófugo tenía aparejada una pena de 18 meses en el país reclamante, de la cual aún le quedaba por cumplir un año, cinco meses y veinticinco días.

La Comisaría General de Policía Judicial tuvo constancia del paradero del fugitivo tras un aviso del Grupo de Fugitivos Internacionales de la UDYCO, que alertó de que un varón reclamado por Países Bajos podría estar residiendo en la localidad de Hondón de las Nieves.

Por tal motivo, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante, iniciaron las pesquisas para localizar al prófugo y, sobre la base de los datos aportados por la unidad central mencionada, establecieron un dispositivo policial de búsqueda en la localidad.

Finalmente, gracias al dispositivo policial, los agentes encargados de la investigación, localizaron y detuvieron al hombre de 37 años reclamado quien, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de la Audiencia Nacional competente en la causa.