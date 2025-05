«Si sólo mean, un euro»: un cartel desata la polémica por el uso de los lavabos en los bares

¿Pueden usar los lavabos de bares y restaurantes las personas que no consuman en estos establecimientos? ¿Deben cobrar los hosteleros por utilizarlos? Son las dos dudas que han surgido del debate que ha abierto la última publicación que ha compartido en sus redes sociales el conocido influencer valenciano Jesús Soriano, alias 'Soy Camarero'.

La imagen que ha publicado el famoso denunciante de prácticas abusivas en el sector de la hostelería trata sobre un polémico cartel que ha incendiado a sus seguidores sobre si los baños deben ser únicamente para clientes o si incluso se debe pagar por utilizarlo en el caso de que no se consuma nada dentro de dichos locales.

En concreto, el papel que ha colgado un restaurante y que ahora ha compartido Soriano dice bien claro que los lavabos «son sólo para clientes», mientras que para los no clientes tendrán un precio especial acorde al civismo y a la educación que muestren.

Con un tono irónico y un tanto humorístico, relata: «Si sólo mean, un euro; se si mean fuera, dos euros». Además, abre el abanico a otras opciones más allá de orinar. «Si plantan, tres euros y si encima huele, cuatro euros». Por si fuera poco, aclara que sus trabajadores realizarán una revisión posterior y que el dinero recaudado «se destinará a cursillos medioambientales».

La publicación, que cuenta con más de 120.000 reproducciones en X, ha provocado un rosario de reacciones diferentes por parte de los seguidores de 'Soy Camarero'. Algunos de ellos apuntan a que «ir al baño en una necesidad y jamás negarían ir al servicio y un vaso de agua».

Por otro lado, otros señalan que en otros países de Europa sí se paga por ir al aseo, en concreto a una persona que se encarga de mantenerlo limpio. «El que no tiene un bar y no los friega no lo entiende», explica otro 'follower' indignado.