Un solo embalse del Tajo-Segura recarga en una semana el volumen de un trasvase mensual tras los nuevos recortes

Los nuevos recortes al trasvase Tajo-Segura inminentes con el cambio de reglas de explotación por el Gobierno hacen que una transferencia mensual de agua equivaldrá ahora a -por ejemplo- el volumen de agua que ha recargado un solo embalse del acueducto en una semana, el de Buendía.

Según los últimos datos oficial ministeriales, en el portal embalses.net, este pantano ha ganado 22 hectómetros cúbicos en los últimos siete días, prácticamente lo mismo (24) que ha establecido ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el actual Nivel 1 de máximos, por encima de los 1.300 hm3, que con las normas actuales envía 60 hm3 al sureste peninsular.

Además, la modificación también endurece ese tope al elevarlo de 1.300 a 1.600 hm3, lo que se antoja ya ilusorio, puesto que nunca se ha alcanzado tal nivel de reservas en los dos embalses que abastecen el acueducto, Buendía y Entrepeñas, que en estos momentos acumulan 1.577 hectómetros con registros de récords históricos.

Mientras la realidad de los niveles hídricos evidencian este falto de reparto de los recursos (en el Segura están al 29% de su capacidad a pesar de las lluvias de esta primavera), continúa la polémica tras los últimos avisos lanzados desde Castilla-La Mancha.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha lamentado el «bulo» lanzado -a su juicio- por el presidente autonómico Emiliano García-Page tras «interpretar» que una sentencia del Tribunal Supremo eliminaba la progresividad en implantar los caudales ecológicos mínimos en el río de la cuenca cedente a 8,6 metros cúbicos por segundo.

Ese volumen está planificado para 2027 tras un escalonamiento que el dirigente socialista consideraba anulado por el fallo judicial. Hasta el punto de que se felicitó de que «el trasvase ya es historia, al menos como se conoce».

El PSOE desmiente al presidente castellanomanchego

Es más, incluso el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha reconocido tras leer la sentencia del Supremo y en base a su «criterio jurídico», que la interpretación que hizo de ella el presidente Page y compañero suyo de filas es «incorrecta» porque en un párrafo del texto «se reafirma en el procedimiento de establecer los caudales de forma progresiva».

Eso sí, este representante socialista ha explicado que la construcción de dos nuevas desaladoras -en Águilas y en Torrevieja-, cuyo anteproyecto saldrá a licitación antes del verano por un millón de euros, es una de las demandas que le planteó al Ministerio tras mantener una reunión el pasado mes de abril con representantes de las seis comunidades de regantes de la desaladora Águilas-Guadalentín.

Al respecto también de la controversia con el fallo del Supremo, el presidente de los regantes, en un acto en defensa del trasvase Tajo-Segura celebrado en Lorca bajo el título '¡No al fin del regadío levantino!', ha abundado que «nada de lo que se dice» por parte de Page «es cierto», y le ha acusado de querer «generar división entre comunidades».

El sector se mantiene ahora «expectante» ante la postura que adoptará el Ministerio y, en todo caso, la sentencia «da un rejonazo a la planificación del Tajo porque no ha preservado recursos naturales en el Tajo medio« y apunta que el escalonamiento »ha de mantenerse y lo avala, precisamente lo contrario que dicen en Castilla-La Mancha».

Jiménez ha asegurado que las nuevas reglas de explotación del trasvase «han sido hechas con unas directrices marcadas, en parte, por la política que lleva el líder de Castilla-La Mancha de hacer rédito electoral de este asunto», con la «intención clara de recortar el trasvase» Tajo-Segura.

Obras imposibles para 2027

Asimismo, ha hecho referencia a las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, quien la semana pasada «dudaba» de que las obras que podían paliar el daño causado por el «recorte» estén en marcha antes de 2027, con el fin de asegurar el agua para el regadío en el Levante a partir de ese año.

«No van a estar las obras, no hay dinero en muchos casos para ejecutarlas, y ese es el triste y oscuro futuro al que nos hemos abocado en 2027 si no hay una reacción» no sólo por parte de los regantes, según Jiménez, sino de «la sociedad civil» porque en una economía como la actual, «todos estamos conectados».

A su juicio, «esto es un tema que nos va a afectar absolutamente a todos, y donde todas las fuerzas políticas tienen que hacer hoy un ejercicio de murcianía, de ser andaluz y de ser valenciano, ser alicantino, y anteponer los intereses de sus regiones, de su gente, a los intereses espurios de otras regiones», ha concluido.