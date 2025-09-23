Un sindicato policial pide a las Cortes Valencianas que los agentes locales interinos lleven armas

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha solicitado a todos los grupos con representación en las Cortes Valencianas que se anule la prohibición a los agentes interinos de portar armas de fuego.

En un escrito firmado por Francisco A. González, vicepresidente nacional de esta organización, se pide «con carácter de urgencia» modificar la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana con el fin de estos efectivos para que puedan «ejercer las mismas funciones que los agentes funcionarios de carrera».

MÁS INFORMACIÓN Destroza el coche de un policía local porque le había multado con un pedrusco grande

Argumenta además una reciente sentencia del Tribunal Supremo en este sentido, que reconoce a un ayuntamiento el «derecho» a que en su cuerpo de seguridad local puedan intervenir con armas, lo que a juicio del SPPLB sienta jurisprudencia.

Asimismo, mencionan otros fallos judiciales similares, también del Supremo y sendos contenciosos-administrativos en Benidorm y Alicante.

Esta petición está dirigida a PSPV-PSOE, PP, Vox y Compromís para que lleven a cabo los trámites que permitan acabar con esta limitación de recursos y la «falta de seguridad» en la que patrullan estos policías.