Así es Simposio, el nuevo restaurante Estrella Michelin de Valencia: historia, ubicación y carta

El restaurante Simposio, dirigido por el cocinero Roger Julián, ha sido distinguido con su primera Estrella Michelin, convirtiéndose en el único restaurante de la comarca valenciana del Camp de Túria en recibir un reconocimiento de la prestigiosa guía. Un hito que sitúa a ... San Antonio de Benagéber en el mapa gastronómico nacional y consolida a la sala como una de las propuestas culinarias más destacadas de la Comunidad Valenciana.

La historia de Simposio, según relatan desde el propio restaurante, es la de un cocinero inquieto que, tras casi dos décadas dedicado a la alta cocina y la restauración, decidió dar un giro a su trayectoria. En noviembre de 2022, Roger Julián tomó una decisión que cambiaría su vida profesional: pasar de trabajar como chef a domicilio a abrir su propio restaurante. Eligió San Antonio de Benagéber por una razón: quería un espacio donde poder cocinar sin prisas, sin artificios y cercano al producto de proximidad que le inspira.

Desde su apertura, se ha consolidado como un restaurante que interpreta la gastronomía valenciana desde un prisma contemporáneo, respetuoso y técnico. Su filosofía se resume en tres pilares: producto local, aprovechamiento máximo y una cocina con relato, «donde cada elaboración tiene un porqué».

El concepto de sala es rompedor en Simposio: articulado alrededor de una gran isla de cocina ubicada en el centro del restaurante. Allí trabajan Roger Julián y su equipo a la vista del comensal, generando una experiencia transparente, cercana y participativa. Durante el servicio, los clientes pueden acercarse, preguntar, observar y descubrir cómo se cocina cada plato. «La frontera entre sala y cocina desaparece: todo es un mismo espacio donde la gastronomía se vive en directo», señalan.

Simposio trabaja con menús degustación en evolución constante, ligados a la temporalidad y al paisaje valenciano. La verdura de temporada, los pescados de lonja y productos como las hierbas silvestres o la trufa local tienen un papel protagonista en su cocina. El restaurante combina técnica, memoria y creatividad para construir platos que buscan emocionar sin artificios: caldos intensos, fondos elaborados a fuego lento, producto trabajado con respeto y una mirada contemporánea que nunca pierde de vista la tradición. Aproximadamente el 85% de su gastronomía proviene de productores de la Comunidad Valenciana.

Un año de éxitos

El 2025 ha sido un año decisivo para Simposio, un periodo en el que el proyecto no solo ha crecido, sino que ha alcanzado una madurez culinaria reconocida dentro y fuera de la Comunidad Valenciana. El restaurante ha sido protagonista en la semifinal del Concurso Cocinero del Año celebrada en Alicante, donde la propuesta de Roger Julián brilló por su técnica y coherencia, consiguiendo clasificarse en la final nacional. También destacó en el Concurso Cocinero del Año Especial Carne de Caza, cuya final tuvo lugar en Almagro (Ciudad Real), reafirmando la versatilidad del restaurante y su dominio del producto de interior.

Roger Julián, chef de Simposio MIKEL PONCE

Más allá de los concursos, Simposio ha consolidado su prestigio en el panorama gastronómico gracias a varios reconocimientos de guías gastronómicas destacadas. Cuenta con la distinción de Recomendado en la Guía Repsol, un respaldo que confirma la solidez y personalidad de su propuesta. También forma parte de la Guía Macarfi, que selecciona proyectos gastronómicos con carácter propio y una línea culinaria diferenciada. A estos hitos se suma un reconocimiento especialmente relevante: los 4 rabanitos de la Green Guide, una guía que evalúa sostenibilidad, respeto al medio ambiente, aprovechamiento del producto y buenas prácticas en cocina. Esta distinción pone en valor la filosofía con la que Simposio trabaja desde el primer día.

«La Estrella Michelin marca un antes y un después en la historia de Simposio, pero no modifica su esencia: seguir cocinando desde la honestidad, el territorio y el contacto directo con el comensal. El equipo afronta esta nueva etapa con responsabilidad y entusiasmo, manteniendo intacta la filosofía que los ha llevado hasta aquí y reforzando su compromiso con la sostenibilidad, el producto local y la experiencia cercana que define su sala», concluyen.