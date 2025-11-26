Suscribete a
Así es Simposio, el nuevo restaurante Estrella Michelin de Valencia: historia, ubicación y carta

La sala dirigida por el chef Roger Julián defiende cocinar desde «la honestidad, el territorio y el contacto directo con el comensal»

Imagen de una propuesta gastronómica de Simposio
Imagen de una propuesta gastronómica de Simposio MIKEL PONCE
David Maroto

Valencia

El restaurante Simposio, dirigido por el cocinero Roger Julián, ha sido distinguido con su primera Estrella Michelin, convirtiéndose en el único restaurante de la comarca valenciana del Camp de Túria en recibir un reconocimiento de la prestigiosa guía. Un hito que sitúa a ... San Antonio de Benagéber en el mapa gastronómico nacional y consolida a la sala como una de las propuestas culinarias más destacadas de la Comunidad Valenciana.

