Suscribete a
ABC Premium
Directo
Ábalos ya está el Supremo para declarar ante el juez

Sigue en directo la investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

El candidato del PP saldrá elegido, salvo sorpresa, en la primera votación

«Bajada de impuestos a las nucleares», «fin de políticas climáticas»…: las claves de Vox para apoyar la investidura de Pérez Llorca

Sigue en directo la investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este jueves se celebra en las Cortes Valencianas la sesión de investidura del candidato del Partido Popular, Juanfran Pérez Llorca, para relevar a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

Noticia Relacionada

Está previsto que la sesión comience a las 11 horas y necesita mayoría ... absoluta de 50 escaños para ser elegido en la primera votación. En caso de no conseguirlo, será necesario mayoría de 'síes' que de 'noes'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app