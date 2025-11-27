Sigue en directo la investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

Este jueves se celebra en las Cortes Valencianas la sesión de investidura del candidato del Partido Popular, Juanfran Pérez Llorca, para relevar a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

Está previsto que la sesión comience a las 11 horas y necesita mayoría ... absoluta de 50 escaños para ser elegido en la primera votación. En caso de no conseguirlo, será necesario mayoría de 'síes' que de 'noes'.

En este canal puede seguir la retransmisión completa y en directo. Además, puede leer más información de este y otros asuntos en ABC.es

Investidura