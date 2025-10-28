Servicios especiales de EMT y Metrovalencia por Todos los Santos: cómo llegar a los cementerios de Valencia

Suscribete a
Con motivo del Día de Todos los Santos, que tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, tanto EMT y Metrovalencia como los cementerios municipales de la ciudad adaptarán horarios y servicios especiales para facilitar los desplazamientos y visitas.

Los cementerios municipales (General, Cabanyal, ... Campanar, Grau, Benimámet, Massarrojos y El Palmar) mantendrán hasta el domingo 2 noviembre un horario de apertura al público especial con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos. Este horario, operativo desde el pasado sábado 18 de octubre, permite la entrada desde las 9:00 hasta las 18:00 horas, domingos y festivos inclusive.

