Una séptima manifestación vuelve a exigir la dimisión de Mazón por la dana con menos participación

Una nueva manifestación, la séptima desde la dana del 29 de octubre, ha vuelto a reclamar este jueves en el centro de Valencia la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y del gobierno autonómico por su «negligencia» en la gestión ... de la catástrofe que dejó 228 muertos y daños materiales multimillonarios en la provincia.

La protesta -celebrada por primera vez en día laborable- ha congregado a aproximadamente a 15.000 personas, según los datos aportados por Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. 12.300, de acuerdo con la Policía Local. Es la cifra más baja hasta la fecha.

El nivel de seguimiento ha ido descendiendo desde la primera de las marchas que se llevaron a cabo, pocos días después de la barrancada, cuando se reunieron 130.000 personas con idéntico propósito. La celebrada en marzo -la de abril se suspendió por el apagón- congregó a 25.000.

Encabezada por una muixeranga, ha sido convocada con el mismo lema que las anteriores –'Mazón dimisión'- por medio centenar de colectivos y sindicatos en la órbita de la izquierda, con Acció Cultural del País Valencià en cabeza. Entre las 200 organizaciones que se han adherido al manifiesto figuran partidos como Compromís o Podemos. Además, en la marcha se ha podido ver a algunos miembros destacados del PSPV-PSOE.

La movilización ha partido de la plaza del Ayuntamiento pasadas las siete de la tarde -una hora más tarde de lo habitual- y ha terminado en la de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, blindado por la Policía Nacional.

Los manifestantes han vuelto a gritar mensajes como 'El president a Picassent' o 'No son muertos, son asesinatos'. La pancarta principal la portaban representantes sindicales y de las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana.

Imagen de la manifestación, este jueves, en la Plaza de la Virgen de Valencia EFE

«Él (Mazón) no estaba en su lugar de trabajo. Por mucho que diga que no tenía que estar en el Cecopi, lo que sí que tenía es que estar trabajando. Y la que tenía que estar en el Cecopi (en referencia a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas) declaró en sede judicial que no sabía de emergencias. Él la puso ese puesto y ella aceptó. Son responsables, uno y otro», ha criticado la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez.

También en declaraciones a los medios, desde la Associació de Víctimes de DANA 29 octubre, Mariló Gradolí, ha reprochado que siete meses después no saben «qué hizo» Mazón ese día y le ha acusado de «seguir mintiendo». «Hay gente que nos levantamos y no hay día bueno después de siete meses, porque no tenemos paz y porque no nos ha llegado todavía la justicia», ha lamentado.

Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la dana, ha tildado de «indignante e insultante» que Mazón «hable de dinero», en relación a los presupuestos de la Generalitat, aprobados este miércoles. «Parece como su flotador, su salvación, pero no es para nada la nuestra», ha aseverado, al tiempo que ha acusado al jefe del Consell de ser «una persona totalmente deshumanizada».

Huelga general

Este jueves, los sindicatos Intersindical Valenciana, CGT, CNT y COS habían convocado una huelga general en la Comunidad Valenciana que se ha saldado con un bajo seguimiento muy desigual entre sectores: del 0,31% de la administración de justicia y el 8,14% entre los docentes, de acuerdo con datos de la Generalitat. El objetivo era exigir responsabilidades por la «negligencia» que «puso en peligro» la vida de miles de trabajadores el día de la dana, así como el refuerzo de los servicios públicos o la reducción de la jornada laboral.

En esa misma línea, el manifiesto leído al final de la protesta -similar también al de anteriores ocasiones- ha incidido en que «todavía no se ha investigado la negligencia de todas las empresas que pusieron en peligro la vida de sus trabajadores y trabajadoras anteponiendo los intereses económicos a su seguridad».

Han denunciado también la falta de viviendas para los damnificados, mientras existen «miles de pisos turísticos o vacíos» de bancos, fondos buitre o la Sareb y que los ERTE no cubren la totalidad del salario. Del mismo modo, han criticado De nuevo el «caos» en la sanidad o en el transporte público, la «desatención» de los centros educativos dañados, que se haya permitido construir en zonas inundables durante años pese al peligro y la «falta de transparencia» de las instituciones.

«Es por todo ello que exigimos responsabilidades políticas y penales, transparencia y verdad. Que no se perpetúe la manipulación a la ciudadanía: Carlos Mazón y su Consell son los responsables de que una catástrofe natural se convirtiera en una catástrofe humana, cuando se desentendieron de sus responsabilidades, en un acto de completa incompetencia», han zanjado.