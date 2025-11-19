Seis miembros de una familia detenidos por tráfico de cocaína y marihuana en el barrio de Orriols

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de drogas en el barrio de Orriols (Valencia), donde han resultado detenidas seis personas, cuatro varones y dos mujeres, de entre 22 y 40 años, como presuntas responsables de un delito de ... tráfico de drogas. Se han intervenido más de 250 gramos de cocaína, casi 1900 gramos de marihuana, más de 250 gramos de hachís, cerca de 1400 euros en efectivo, una balanza de precisión y un machete.

Las pesquisas se iniciaron por los agentes pertenecientes a la Comisaría de Distrito de Exposición en el mes de julio, tras tener conocimiento de la posible existencia de un punto negro en la zona, donde se estarían distribuyendo sustancias estupefacientes.

A través de las gestiones llevadas a cabo, y a pesar de las medidas de seguridad que tomaban los detenidos para evitar ser descubiertos, pudieron constatar que era una familia la que estaría distribuyendo diversos tipos de drogas desde su vivienda.

Por este motivo, se ha efectuado una entrada y registro en dicho domicilio, donde se han intervenido más de 250 gramos de cocaína, casi 1900 gramos de marihuana, más de 250 gramos de hachís, casi 1400 euros en efectivo, una balanza de precisión y un machete, y se ha procedido a la detención de seis personas.

De los arrestados, cinco de ellos con antecedentes policiales, dos han quedado en libertad y cuatro han pasado a disposición judicial.