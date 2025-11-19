Suscribete a
Seis miembros de una familia detenidos por tráfico de cocaína y marihuana en el barrio de Orriols

La Policía Nacional de Valencia constató que los arrestados vendían droga desde su propia casa

Imagen de la droga intervenida a una familia del barrio de Orriols, en Valencia
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de drogas en el barrio de Orriols (Valencia), donde han resultado detenidas seis personas, cuatro varones y dos mujeres, de entre 22 y 40 años, como presuntas responsables de un delito de ... tráfico de drogas. Se han intervenido más de 250 gramos de cocaína, casi 1900 gramos de marihuana, más de 250 gramos de hachís, cerca de 1400 euros en efectivo, una balanza de precisión y un machete.

