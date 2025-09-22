Sebastián Yatra se fusiona con su público en el «Entre Tanta Gente Summer Tour» en Roig Arena

Tras recorrer algunos de los festivales más importantes, Sebastián Yatra ha llegado al Roig Arena para reencontrarse con sus seguidores valencianos en una noche en la que la música del artista ha sido la auténtica protagonista. Para amenizar la espera, la cantante Ruslana se ha subido al escenario para interpretar los temas de su primer disco «Génesis», así como su más reciente sencillo «Ojeras».

El turno de Sebastián Yatra ha llegado en torno a las 20h con un arena emocionado ante el inminente comienzo del show. El cantante ha arrancado el concierto con «Milagro», uno de los principales temas de su disco homónimo, al que le ha seguido «Lienzo», que ha cantado junto al artista puertorriqueño de música urbana Robi, y el hit «Tacones Rojos», que ha puesto en pie a todo el Roig Arena al tiempo que coreaban una de las canciones más populares del colombiano.

La esencia de Yatra ha impregnado un concierto que ha estado marcado por la improvisación, porque en la gira «Entre Tanta Gente Summer Tour», ningún espectáculo es igual. La narrativa del concierto avanza a través de las interacciones del cantante con los asistentes, que cobran sentido de la mano de las canciones del artista. «Traicionera», «Pareja del Año» o «Un año» han sido algunos de los temas que han sonado durante la primera mitad del concierto.

El espectáculo, cuarto concierto que acoge el Roig Arena y penúltimo de la gira del artista en España (acaba el día 27 de septiembre en Madrid), que ha contado con fuego y pirotecnia, ha seguido al ritmo de «La Pelirroja», «Energía Bacana» y «Chica Ideal» hasta llegar a «Robarte un beso» y «Vagabundo», temas con los que Yatra ha concluido su debut en el Roig Arena. El concierto celebrado en Valencia llega en un momento clave para Yatra, en el que actualmente está ejerciendo de coach en el programa «La Voz».