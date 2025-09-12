SAV renueva como patrocinador oficial de la Copa Faulcombridge

La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción ha anunciado la continuidad de SAV como patrocinador oficial para su edición de 2025, que se celebra del 5 al 12 de octubre. Con esta renovación, la prestigiosa compañía de servicios medioambientales, líder en la Comunitat Valenciana, reafirma su apoyo a uno de los torneos de tenis más destacados del circuito Challenger, que se celebra anualmente en el histórico Club de Tenis Valencia.

La alianza estratégica con SAV subraya el compromiso de la Copa Faulcombridge con la sostenibilidad y la excelencia, valores que SAV integra en cada uno de sus proyectos. Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia prioriza el tratamiento y valorización de los residuos con el objetivo de convertir los residuos en recursos, minimizando así la eliminación de los mismos.

«Con esta filosofía, SAV, que gestiona aproximadamente un millón de toneladas de residuos al año, se ha convertido en una compañía referente en la gestión de residuos urbanos de la Comunidad Valenciana. Esta visión se alinea perfectamente con la del torneo, que busca ofrecer una experiencia de alta calidad con un compromiso medioambiental», explican en un comunicado desde la organización.

«Estamos muy satisfechos de seguir contando con SAV en la familia de patrocinadores de la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción», ha afirmado Pablo Andújar, director del Torneo. «La continuidad de su apoyo es una prueba de la solidez de nuestra relación y del compromiso compartido con la calidad y la sostenibilidad. Contar con una empresa centenaria como SAV, que este año celebra su 125 aniversario, nos permite unirnos a su historia, al igual que nuestro club, con 120 años de trayectoria. Esto refuerza nuestra propia visión de un evento que busca la excelencia en todos los aspectos».

Por su parte, Ricardo Martínez CEO de SAV, comentó: «Es un honor continuar asociándonos con un evento de la magnitud y prestigio de la Copa Faulcombridge. Nuestra labor va más allá de la gestión de residuos; buscamos contribuir a la construcción de un futuro más sostenible. Vemos en este torneo una plataforma excelente para conectar con una comunidad que valora la calidad, la innovación y el impacto positivo en el entorno».