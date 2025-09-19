Sánchez no detalla la ampliación del aeropuerto «saturado» de Valencia y deja al de Alicante sin segunda pista ni tren

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este jueves la ampliación del aeropuerto de Valencia, dentro de una batería de inversiones en terminales de toda España por valor de 13.000 millones de euros. Una expansión ya anunciada por Aena en abril de 2024 para la que no concretó ninguna partida presupuestaria ni plazos, un año y medio después, más allá de que se incorpore en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031.

La terminal de Manises todavía tendrá que esperar para unas obras que pueden llevar años pese a la «saturación» e infrafinanciación -respecto a otras infraestructuras europeas similares- que padece, según un informe presentado hace dos semanas por Cámara Valencia. En ese documento se advertía de que está operando un 19,6% por encima de su capacidad, porcentaje que podría elevarse hasta el 65,4% en 2030 si no se produce esa ampliación. De hecho, agosto se convirtió en el mejor mes de su historia, con 1.180.047 viajeros.

En un comunicado posterior al acto que Sánchez llevó a cabo en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, al que no se invitó ni al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ni al de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, Aena agregó que las actuaciones previstas en Manises también contemplan la creación de un nuevo control de seguridad con la última tecnología y puertas de embarque conectadas por pasarela, así como mejoras en los aparcamientos y en los accesos.

Más concreto fue el Gobierno, precisamente, respecto a la inversión económica prevista en la aeródromo alicantino. Se destinarán 1.154 millones de euros y se prevé que la superficie actual de la terminal se incremente en casi un 30%. Aunque la redacción del proyecto todavía no ha empezado, el plan ve necesario intervenir en el edificio procesador «con el fin de dotar al aeropuerto de un nuevo control de seguridad con la más moderna tecnología que permita no tener que sacar los líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje de mano».

Del mismo modo, está previsto demoler la antigua terminal para, en esa zona, construir un nuevo dique para tráfico no Schengen, algo que se deriva «fundamentalmente» de «los nuevos requisitos en control fronterizo, unido a un tráfico internacional mayoritariamente británico y la necesidad de dotar a esos pasajeros de una zona de mejor calidad y con una amplia oferta de servicios». Estas nuevas puertas de embarque estarán asistidas por pasarelas. También se realizarán actuaciones en los accesos y aparcamientos.

Además, en Alicante-Elche también se contemplan mejoras en las calles de rodaje en plataforma, que reducirán los tiempos de rodaje de las aeronaves, y la construcción de una calle de salida «rápida» para «conseguir la misma operatividad desde ambas cabeceras de pista». Todo ello redundará en menores emisiones, asevera el Ejecutivo central, al reducirse «los tiempos de espera en el aire y abandonar antes la pista».

«Migajas»

Sin embargo, no se hizo referencia a dos de las infraestructuras más demandadas por los empresarios alicantinos: la puesta en marcha de la segunda pista y la conexión ferroviaria.

A la primera de ellas se refirió el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster, que abogó por ser reclamando lo que será una necesidad «en un horizonte temporal más o menos razonable». De hecho, Fuster explicó que por el crecimiento de la terminal alicantina empieza a haber «demasiados vuelos a las tres o cuatro de la mañana». «Nadie quiere coger un vuelo a esas horas y al final turistas que podrían venir escogen otros destinos porque es mucho más cómodo», apuntó.

En la misma línea, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, Marián Cano, criticó que el Gobierno la esté «negando» pese al «crecimiento récord» del aeropuerto en los últimos años. «Málaga contaba con esta infraestructura con 12 millones de pasajeros y nosotros en 2024 superamos los 18», lamentó. La inversión millonaria anunciada por Sánchez, según Cano, representa «las migajas» de lo que el Ejecutivo central «le debe» a la provincia de Alicante, que «lleva cuatro años siendo la última de España en inversión per cápita en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)».

«Otros territorios que han resultado mucho más beneficiados por este Gobierno en su hoja de inversiones, como Cataluña, recibirán una inversión mucho más abultada de Aena» en su plan director, como por ejemplo, el de El Prat en Barcelona, «para el que ya se han anunciado 3.200 millones», subrayó la consellera.

Tampoco hubo novedades, pese a la presencia en el acto del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el ansiado proyecto para que el tren llegue a la terminal. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, se quejó ante los medios de que Puente no haya aceptado reunirse con él para abordar este asunto. «Es el único aeropuerto de España y de Europa de esta envergadura que sigue sin estar conectado con ferrocarril», zanjó.