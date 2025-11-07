Rosalía estrena disco en Valencia un año después de ayudar como voluntaria a los afectados de la dana

Máxima expectación en Valencia por el desembarco de artistas internacionales con motivo de la celebración del la gala de LOS40 Music Awards 2025, este viernes en el Roig Arena. Entre ellas, destacan Aitana, Ed Sheeran y, sobre todo, Rosalía, quien interpretará por primera ... vez en directo su disco 'LUX'. Justo, en el lugar donde hace un año desempeñaba labores de voluntariado en zonas afectadas por la dana.

Hace doce meses, la provincia de Valencia vivió la peor tragedia natural jamás registrada en la región con una barrancada que provocó daños millonarios en toda clase de infraestructuras, pero que por encima de todo acabó con la vida de 229 personas. Los siguientes días, un 'ejército' de voluntarios aterrizó en los municipios afectados para ofrecer su ayuda desinteresada limpiando barro de las calles y las casas.

Una de las que fueron a ponerse a disposición del pueblo valenciano fue precisamente Rosalía, quien visitó el pequeño municipio de Llocnou de la Corona, el pueblo más pequeño de Valencia y de toda España, donde acompañó al cocinero José Andrés y a su ONG World Central Kitchen a la hora de repartir comida a los damnificados.

Rosalía no publicó entonces nada en sus redes sociales, pero sí algunos vecinos de la localidad valenciana compartiendo su sorpresa en redes sociales al ver a la cantante catalana. También acudió con ella la presentadora Paz Padilla junto a su hija.

Rosalía repartiendo alimentos a los afectados por la DANA en Valencia, la mayor catástrofe natural de la historia reciente de España. pic.twitter.com/NPkRpFwz1s — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) November 7, 2024

Un año después, la artista, una de las más influyentes del planeta, ha escogido la gala de premios de LOS40 para presentar por primera vez en directo 'LUX', su cuarto disco. La catalana se subirá al escenario del Roig Arena para dar inicio a su nueva era con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión, que dará el pistoletazo de salida a la velada.

Más de tres años después de conquistar el planeta con 'Motomami', Rosalía lanza junto a Columbia Records y Sony Music 'LUX', un álbum compuesto por 15 temas en digital y 18 canciones en el vinilo y CD, en el que colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros. El disco, que ha grabado junto a la London Symphony Orchestra, explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad.

LOS40 Music Awards

LOS40 Music Awards 2025 llega por primera vez a Valencia para convertir la ciudad del Turia en una gran fiesta de la música internacional. Rosalía se incorpora a un cartel en el que también figuran estrellas de la talla de Ed Sheeran, Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Emilia, Morat, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Mora, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith, Nil Moliner, De La Rose o Kapo.

Además, el evento reunirá destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión y reconocidos creadores de contenido. La gala, que premiará los mejores trabajos musicales del último año, colgó el cartel de sold out en menos de 90 minutos. Tanto el preshow como la ceremonia se podrán seguir en todo el planeta a través de la web, la app y el canal de YouTube de LOS40.