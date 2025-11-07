Suscribete a
Rosalía estrena disco en Valencia un año después de ayudar como voluntaria a los afectados de la dana

La artista internacional actúa este viernes en el Roig Arena con motivo de los LOS40 Music Awards, donde cantará por primera vez en directo 'LUX'

Imagen de Rosalía de voluntaria días después de la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia
David Maroto

David Maroto

Valencia

Máxima expectación en Valencia por el desembarco de artistas internacionales con motivo de la celebración del la gala de LOS40 Music Awards 2025, este viernes en el Roig Arena. Entre ellas, destacan Aitana, Ed Sheeran y, sobre todo, Rosalía, quien interpretará por primera ... vez en directo su disco 'LUX'. Justo, en el lugar donde hace un año desempeñaba labores de voluntariado en zonas afectadas por la dana.

