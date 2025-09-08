Le rompen cuatro costillas y la cara a una mujer de 63 años para robarle el patinete en Valencia

Como cada día, C.M.M. (63 años) volvía a casa en patinete eléctrico después de cumplir con su jornada laboral. Sobre las 21.45 horas del pasado miércoles, bajó por el Jardín del Turia de Valencia, a través del Puente del Real y, escasos metros después, a la altura de la sede de la Delegación del Gobierno, notó un golpe seco en la cara tras el que «todo se volvió negro».

Creyó en un primer momento que se trataba de un simple accidente, pero poco tiempo tardó en darse de cuenta de que realmente había sufrido un robo de notable violencia. El vehículo no estaba y su cuerpo estaba repleto de heridas que le mantienen una semana después ingresada en el hospital.

Según relata la familia de la víctima a ABC, ingresó el miércoles por la noche en el Hospital General con un severo cuadro clínico tras padecer un coágulo en la cabeza, daños en el glóbulo ocular, de hecho le han puesto hasta 20 puntos de sutura dentro del ojo, además de sufrir fracturas en nariz, pómulo, hombro y hasta cuatro costillas. Ahora, explican, tiene escasa capacidad pulmonar y la saturación de oxígeno baja, por lo que sigue ingresada, ahora en el centro sanitario asociado a la mutua de su trabajo.

«Despertó desorientada y mareada en el suelo y había una chica con un patinete al lado», cuenta su hijo Arturo. «Pensó que se había caído pero la persona que la atendió le dijo que no había ningún patinete junto a ella», añade. Así, llamó al servicio de Emergencias del 112 y se personaron agentes de la Policía Local al considerar en primera instancia que se trataba de un accidente.

Finalmente, después de interponer una denuncia por la agresión y el hurto del vehículo, la Policía Nacional ha tomado las riendas de la investigación y maneja como principal hipótesis el robo con violencia, aunque no descarta, por el momento, otras opciones. Según lo que le han asegurado los médicos, la versión más plausible es que de un puñetazo la tiraron al suelo, de ahí la lesiones en la parte de la cara, y una vez en el tendido, la patearon y por eso quedó inconsciente.

La familia insiste a este periódico que la afectada evoluciona favorablemente en el hospital, pero que continúa en tratamiento médico y psicológico por el «miedo» que le genera volver a salir a la calle después de lo ocurrido al salir de trabajar el miércoles pasado.

Asimismo, piden colaboración ciudadana a cualquier persona que pueda aportar alguna pista, especialmente de las cámaras de seguridad del Jardín del Turia, donde tuvo lugar la agresión.