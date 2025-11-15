Roger Julián, Paula Gutiérrez y Juanma Salgado ganan la semifinal de Cocinero del Año en Alicante

La semifinal del Concurso Cocinero y Camarero del Año 2025-2026, celebrada este 13 de noviembre en el CdT de Alicante, ya tiene a los seis clasificados que competirán en la gran final de Alimentaria + Hostelco 2026. Por un lado, Roger Julián, del restaurante ... Simposio, San Antonio de Benagéber, Valencia; Paula Gutiérrez, del restaurante Víctor Gutiérrez *, Salamanca; y Juanma Salgado, del restaurante Dromo, Badajoz, en este orden, se han hecho un hueco en la gran final del Concurso Cocinero del Año. Por su parte, Javier Gil, del restaurante Gaytán *, Madrid; Paloma Sánchez, del restaurante Santa Ana, Murcia; y Juan David Marco, del restaurante Saddle Madrid *, Madrid consiguieron, en este mismo orden, las tres plazas para la final del Concurso Camarero del Año.

El certamen, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana, se enmarca en el programa de actos celebrados con motivo de la Capitalidad Española de la Gastronomía 2025 que ostenta Alicante durante este año. Las finales de ambos concursos se celebrarán en marzo de 2026, en el marco de Alimentaria + Hostelco, la feria internacional más grande de la industria de alimentos, bebidas y gastronomía en España

A la gala del concurso, transcurrido desde las 10h hasta las 19h en formato show, con presentaciones, mesas redondas y gastronomía en vivo, además de conexiones en directo con las zonas de prueba de cada categoría, han asistido más de 250 invitados, entre destacados chefs, empresarios, periodistas y creadores de contenidos. El evento ha contado asimismo con la presencia de representantes institucionales de la ciudad de Alicante y de la Generalitat Valenciana, entre ellos la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, que no han querido perderse una de las semifinales más relevantes del sector gastronómico a nivel nacional.

En este sentido, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, eventos como este «refuerzan el posicionamiento de Alicante y la Comunitat Valenciana dentro de una estrategia turística vinculada a la gastronomía, que es algo por lo que este Consell quiere potenciar de manera decidida». En este sentido, Cano ha recordado que en 2026 se destinarán desde el Gobierno valenciano «3 millones de euros a la promoción del turismo gastronómico», una «cifra récord que demuestra que para nosotros no solo se trata de reforzar la oferta complementaria, sino que en muchas ocasiones es el principal motivo por el que muchos de los visitantes nos acaban escogiendo».

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado que «el hecho de que Alicante acoja la semifinal del Concurso Cocinero y Camarero del Año es un fiel reflejo de la importancia que la gastronomía y la hostelería tienen en nuestra ciudad y que este año celebramos como Capital Española de la Gastronomía». «La importancia de este certamen y su repercusión nos hace estar orgullosos de ser los anfitriones de una jornada en la que se ha concentrado el talento y el buen hacer de los profesionales hosteleros que buscan la excelencia y que se superan cada día para conformar la magnífica oferta de la que disfrutamos en nuestro país», ha asegurado.

Finalistas y premios

Tras las pruebas de los participantes, la valoración del jurado y el dictamen final, se han entregado los premios a los tres finalistas del concurso Cocinero del Año 2025-2026: Roger Julián, Paula Gutiérrez y Juanma Salgado, quienes han expresado una gran emoción tras horas de trabajo durante toda la jornada de este jueves, y la preparación en días anteriores. Mientras Javier Gil, Paloma Sánchez y Juan David Marco, los tres finalistas del concurso Camarero del Año 2025-2026, han mostrado una gran profesionalidad en las pruebas de sala. El jurado ha destacado el esfuerzo, la creatividad y el alto nivel de todos los concursantes con pruebas muy reñidas.

Durante el acto se han entregado premios especiales y diplomas ofrecidos por los patrocinadores. Para el concurso Cocinero, el premio Florette «Reinventando los vegetales en cocina» ha recaído en Juanma Salgado, mientras que el premio mejor aperitivo con Cirio se lo ha llevado Paula Gutiérrez. Respecto al certamen Camarero, el Premio Mejor cóctel Juver ha sido para Javier Gil; el Premio Mahou a todos los concursantes; el Premio Amarga y Pica a la mejor cata

de aceites ha recaído en Javier Gil; el Premio Florette «Innovación vegetal en plato frío» se lo ha llevado Juan David Marco; y el Premio Mocay a las mejores elaboraciones con café también ha sido para Javier Gil.

Demostraciones, debate y gastronomía en vivo

En el transcurso del certamen han tenido lugar varias presentaciones y mesas redondas para conocer a fondo la elaboración, calidad y riqueza de los productos y la gastronomía local. Durante la mañana, de 10:00h a 15:00h, tuvieron lugar, de forma simultánea, las pruebas oficiales de los concursos de cocina y sala. El programa ha arrancado con el coloquio «¿Dónde están las mujeres en gastronomía?», moderado por Rocío Riquelme en el que han participado Mara Bañó, Pedro Juan Sánchez y Geni Perramón, miembros de MEG (Mujeres en Gastronomía).

Por su parte, Yolanda Nieto, directora de marketing de Amarga y Pica, ha realizado una cata hedonista y, a continuación, ha tenido lugar un showcooking a cargo de Silvia Antón, culinary advisor de Florette, junto a Ana Ariztegui Ochoa, Marketing Food Service de la compañía, centrado en el papel de la IV gama en la restauración gourmet. Posteriormente, Erick Orjuela ha protagonizado la demostración gastronómica 'Cócteles para aperitivos alicantinos: La revolución del Negroni', a cargo de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA).

También se ha celebrado una mesa redonda sobre los retos de la hostelería organizada por el Ayuntamiento de Alicante y las asociaciones del sector. Han participado la concejala de Comercio y Hostelería, Consumo y Mercado, Lidia López; el presidente de APHA, Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante, Luis Castillo; la vicepresidenta de APEHA, Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante, Irene Mas; el presidente de APROSABA, Asociación de Profesionales de Sala y Bar de la Comunitat Valenciana, Manuel Vera; y Dani Frías, chef de La Ereta, Alicante. Posteriormente, ha intervenido el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, con la ponencia 'Provincia de A Coruña. A paisaxe que sabe', que precedió a una degustación de un arroz gigante y a un menú gastronómico ofrecido por el alumnado del CdT.

Por la tarde, se ha realizado la ponencia «La nueva era de los zumos en la mixología» impartida por Mireia Riba, embajadora de Juver Zumos y ganadora del Concurso Camarero del Año en 2022. Seguidamente la charla «Cómo implementar más vegetales en tus platos», a cargo de Ismael Rubio, chef demostrador de Bonduelle. A continuación, la mesa redonda dedicada al turismo gastronómico como fuente de sostenibilidad ha contado con la participación de la concejala de Comercio y Hostelería, Consumo y Mercado, Lidia López; el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira; el secretario autonómico de turismo de la Comunitat Valenciana, José Manuel Camarero; y Joaquín Baeza Rufete, del Restaurante Baeza Rufete *, Alicante. Entre las 17:00h y las 19:00h se han entregado los premios, con la presencia de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, entre otras autoridades destacadas.

Jurado de la semifinal del concurso Cocinero del Año

El jurado de la semifinal de Alicante lo han copresidido Susi Díaz (La Finca *, Elche) y Joaquín Baeza Rufete (Restaurante Baeza Rufete *, Alicante). Otros chefs destacados de la provincia que han evaluado a los participantes han sido Cristina Figueira (El Xato *, La Nucía), Dani Frías (La Ereta, Alicante), Rafa Molina (Tabula Rasa, Alicante), Aurora Torres (Lula by Aurora Torres, Los Montesinos, Alicante), Pablo Montoro (Espacio Montoro, Alicante) y María José San Román (El Monastrell, Alicante). Han completado el jurado los prestigiosos periodistas gastronómicos José Carlos Capel y Julia Pérez y los cocineros Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante *, Benicarló) e Iván Domínguez (NaDo, A Coruña). El director del jurado técnico ha sido Sergi Martínez y, en esta ocasión, ha tenido el apoyo de José Puentes y Luis Rodríguez, docentes de la red de CdT (Red de Centros de Turismo de la Comunidad Valenciana). Cabe destacar que Joaquín Baeza Rufete y Raúl Resino han sido ganadores del concurso Cocinero del Año.

Jurado de la semifinal del concurso Camarero del año

Por su parte, el jurado de la semifinal de Alicante del concurso Camarero del Año ha estado integrado por grandes profesionales de la sala a nivel nacional entre los que destacan el maître Casto Copete y Elisabeth Gomes, ambos de Alicante. Casto Copete, Iratxe Miranda, Ángela Marulanda y David Seijas han valorado las pruebas de mesa mientras que Elisabeth Gomes, Joan Francesc Gallego, David Mazón e Iván Talens han sido jurados de barra. Mireia Riba ha sido jurado técnico de barra y el veterano Mariano Castellanos, jurado técnico de mesa. El reconocido maître y sumiller murciano, Antonio Chacón, ha ejercido, como es habitual, de presidente y coordinador del jurado del concurso Camarero del Año.

X edición del concurso Cocinero del Año

Los concursos Cocinero y Camarero del Año 2025-2026 son dos eventos hermanos bienales, organizados por Grupo Caterdata que, en esta edición, han constado de dos semifinales: la primera en A Coruña el 3 de abril y la segunda, en Alicante el 13 de noviembre de 2025. Los clasificados de la semifinal del Concurso Cocinero del Año en A Coruña fueron Taigoro Suzuki, del restaurante i + T de Salamanca; Pola Hemaia del restaurante L'Alkimista de Reus (Tarragona); y Jorge Lengua, del restaurante La Suculenta de Benicassim (Castellón); mientras que Sonia García, de la cafetería El Estudio - Gescahoteles de Santiago de Compostela; Javier Jiménez, del Restaurante Aragonia del hotel Palafox de Zaragoza; y Marcos Eiré, del restaurante Miguel González de Ourense, los correspondientes al Concurso Camarero del Año.

El Concurso Cocinero del Año ha descubierto a más de 70 estrellas Michelin en países como España, Austria, Alemania y Suiza. El primer ganador, en 2006, fue el conocido chef Jordi Cruz, del restaurante Àbac***, de Barcelona. El vencedor de la última edición fue el oscense Toño Rodríguez, del restaurante La Era de Los Nogales* (Sardas, Huesca). También han ganado este concurso Beatriz Sotelo, José Carlos Fuentes (Señor Pepe), Víctor Manuel Rodrigo (Samsha), Joaquín Baeza Rufete (Restaurante Baeza & Rufete*), Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante*), Álvaro Salazar (Voro**) y Cristóbal Muñoz (Ambivium*).

El desarrollo del Concurso Cocinero del Año pone a prueba las aptitudes de los aspirantes que han de demostrar su valía en directo. En cada semifinal los seis equipos tienen cinco horas para elaborar un menú completo: entrante, plato principal y postre. Un jurado de prestigio valora los platos y elige a los tres candidatos que pasarán a la Gran Final de Alimentaria & Hostelco en 2026. El Concurso Camarero del año nació en 2012 para poner en valor el trabajo de los profesionales de sala. En cada semifinal, seis participantes realizan un circuito de pruebas de sala para demostrar sus aptitudes. Su origen, vinculado al del Cocinero/a del Año, es valorar la labor del maître, barman, sumiller, jefe de rango, ayudante, entre otros.

Colaboradores

Alimentaria-Hostelco encabeza la lista de instituciones y empresas que dan su apoyo al concurso Cocinero y Camarero del Año 2026. Otras instituciones y compañías del sector como el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación de A Coruña, Mahou-San Miguel, Juver, Bonduelle, Cirio, Cola-Cao, Florette, Amarga y Pica, Nocilla, GGM Gastro, La Finca Jiménez Barbero, Solan de Cabras, Pascual, Mocay, Duni y Gary's apoyan a este certamen, uno de los más importantes del sector gastronómico nacional.