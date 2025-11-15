Suscribete a
Roger Julián, Paula Gutiérrez y Juanma Salgado ganan la semifinal de Cocinero del Año en Alicante

Los tres finalistas del certamen Camarero del Año son Javier Gil, Paloma Sánchez y Juan David Marco

El concurso ha coincidido con la celebración del Día Mundial de la Dieta Mediterránea y con la Capitalidad Gastronómica de Alicante

Imagen de los finalistas del concurso Cocinero del Año
Imagen de los finalistas del concurso Cocinero del Año ABC

La semifinal del Concurso Cocinero y Camarero del Año 2025-2026, celebrada este 13 de noviembre en el CdT de Alicante, ya tiene a los seis clasificados que competirán en la gran final de Alimentaria + Hostelco 2026. Por un lado, Roger Julián, del restaurante ... Simposio, San Antonio de Benagéber, Valencia; Paula Gutiérrez, del restaurante Víctor Gutiérrez *, Salamanca; y Juanma Salgado, del restaurante Dromo, Badajoz, en este orden, se han hecho un hueco en la gran final del Concurso Cocinero del Año. Por su parte, Javier Gil, del restaurante Gaytán *, Madrid; Paloma Sánchez, del restaurante Santa Ana, Murcia; y Juan David Marco, del restaurante Saddle Madrid *, Madrid consiguieron, en este mismo orden, las tres plazas para la final del Concurso Camarero del Año.

