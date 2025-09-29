Roba 28.000 euros a ancianos en cajeros: les ofrecía ayuda, descubría su PIN y les cambiaba la tarjeta

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años en Alicante como presunto autor de ocho delitos de estafa y un delito de falsedad documental, tras haber estafado supuestamente 28.587 euros a personas de avanzada edad en cajeros automáticos de la ciudad utilizando el método de la «siembra».

La investigación tuvo su inicio cuando los agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la comisión de una serie de operaciones fraudulentas en personas de edades comprendidas entre los 70 y los 82 años. Las pesquisas realizadas constataron que todas las estafas seguían el mismo modus operandi, puesto que todas las víctimas habían «recibido la ayuda de un hombre cuando estaban operando con sus tarjetas contactless en cajeros», según detallan las autoridades en un comunicado.

Observaba el número PIN y les cambiaba la tarjeta

Así, los perjudicados coincidían en sus denuncias en que, mientras que estaban operando en el cajero con sus tarjetas, se les acercaba por detrás un hombre joven ofreciéndoles ayuda. Según detallaron, el individuo les hacía creer que la tarjeta no podía insertarse en la ranura del cajero y, con ese pretexto, les indicaba que debían utilizar el sistema contactless, mostrándoles cómo hacerlo.

Posteriormente, el presunto autor de los hechos aprovechaba la proximidad física con la víctima y observaba el número PIN de la tarjeta para, a continuación, apoderarse de la misma y cambiársela por otra sin que la víctima se diera cuenta. A su vez, la tarjeta por la que se la cambiaba pertenecía a la víctima anterior.

Documentación falsa para abrir cuentas y conducir

El sospechoso, una vez obtenido el PIN de la tarjeta, retiraba el máximo dinero disponible en cajeros y realizaba compras en establecimientos, así como también llegó a hacer cuantiosas transferencias a otra cuenta bancaria, que tenía un nombre ficticio, para la que aportó documentación falsa.

En el marco de la investigación, los agentes lograron identificar al presunto autor de los ocho delitos, un hombre residente en la zona alicantina de El Albir. Tras establecer un operativo de búsqueda, el individuo fue localizado y detenido, acusado de estafa y falsedad documental.

Además, el detenido, portaba encima en el momento de su arresto un permiso de conducir falsificado, originario de otra nacionalidad distinta a la suya. El arrestado, tras las diligencias policiales realizadas, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de Benidorm.