Los rituales mágicos más populares para la Noche de San Juan

La Noche de San Juan es uno de los días más señalados del calendario por su tradición y magia. Una jornada repleta de costumbres para dar la bienvenida al solsticio de verano, en la que los rituales ancestrales invaden las playas del arco mediterráneo cada madrugada del 23 al 24 de junio.

El origen de esta celebración reside en encender una hoguera con la finalidad de «dar más fuerza al sol», coincidiendo con el momento en que los días comienzan a hacerse más cortos hasta invierno y siendo este al mismo tiempo el más largo del año.

En concreto, en el caso de la Comunidad Valenciana el martes 24 de junio es festivo local en algunos municipios y además, el calendario laboral 2025 lo establece como festivo retribuido y recuperable por San Juan, por lo que los ciudadanos podrán disfrutar del día libre pero con la salvedad de que después deberán negociar con sus empresas cómo devuelven las horas durante el resto del año.

En este sentido, la Noche de San Juan se convierte cada año en la noche perfecta para llamar a la diosa de la fortuna, espantar los malos augurios, tener salud o conocer el amor. En todas las playas se vivirá un ambiente mágico e incluso en algunas festivo.

Rituales de la Noche de San Juan

El ritual más popular es sin duda el de encender una hoguera en la arena y saltarla un total de siete veces para cumplir tus deseos. No obstante, el número de giros varía según la región de España.

Otro ritual similar es el de saltar las olas del mar a la medianoche un total de siete ocasiones también. Esta tradición suele ir acompañada de un baño para disfrutar de la luz de la luna y poder desconectar alejando el bullicio y alcanzando una mayor intimidad, que además este es otro rito utilizado para demandar suerte.

Asimismo, también es costumbre escribir deseos en una hoja de papel y posteriormente quemarla al fuego de la hoguera, la cual debe ser cruzada en tres ocasiones y, por supuesto, estas peticiones escritas no se pueden revelar a nadie.

Por otro lado, también existen otros rituales menos conocidos como dormir con tres patatas debajo de la almohada, de las cuales una debe estar entera, otra cortada y la última pelada. Pero el ritual no termina ahí, ya que a la mañana siguiente hay que meter la mano debajo de la almohada y sacar una patata. Si es la entera, será un buen año, y si es la rayada, habrá cosas buenas y malas. No obstante, si es la pelada, el año no será bueno. Otro rito menos conocido es el de lanzar una trenza de flores a la persona amada mientras se salta la hoguera.