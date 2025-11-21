Suscribete a
ABC Premium

Los retos futuros de la digitalización, en la jornada final de 'A una hora del cambio' de Terciario Avanzado y Aguas de Alicante

El Museo de Aguas de Alicante alberga el encuentro el 26 de noviembre con los alcaldes de Alicante, San Vicente del Raspeig, El Campello, Sant Joan d'Alacant y Monforte del Cid

Cierre de la segunda edición del foro, cinco programas en formato Living Podcast, que han abordado desafíos futuros hacia lo digital

El Museo de Aguas de Alicante, sede del encuentro
El Museo de Aguas de Alicante, sede del encuentro ABC

ABC

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La asociación Terciario Avanzado y Aguas de Alicante han organizado para el día 26 de noviembre la jornada final del proyecto 'A una hora del cambio'. Contando con la colaboración de Líder y, en esta ocasión del Ayuntamiento de Alicante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app