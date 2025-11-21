Los retos futuros de la digitalización, en la jornada final de 'A una hora del cambio' de Terciario Avanzado y Aguas de Alicante

La asociación Terciario Avanzado y Aguas de Alicante han organizado para el día 26 de noviembre la jornada final del proyecto 'A una hora del cambio'. Contando con la colaboración de Líder y, en esta ocasión del Ayuntamiento de Alicante.

Esta última jornada tendrá lugar el próximo miércoles, día 26 de noviembre, en el Museo de Aguas de Alicante, ubicado en la calle plaza del Puente, bajo el título, 'Conclusiones y Retos futuros de la digitalización en la provincia de Alicante'. Participarán en esta última cita: Luis Barcala, alcalde de Alicante, Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante, Mariano Torres, presidente de Terciario Avanzado y cuatro de los cinco alcaldes de los municipios donde se han realizado las distintas jornadas, José Rafael Pascual, alcalde de San Vicente del Raspeig, Juan José Berenguer, alcalde de El Campello, Juan José Hernández, alcalde de Monforte del Cid y Santiago Román, alcalde de Sant Joan d'Alacant, actuando como moderadora Anabel Rosas, directora de Líder.

Bajo el lema «A 1 Hora del Cambio», y durante cinco programas en formato Living Podcast, se han ido presentando los desafíos tecnológicos que afrontan las empresas y las administraciones públicas en su camino hacia la eficiencia en la gestión de recursos, con el fin de inspirar y dar visibilidad al compromiso en la implantación de nuevas tecnologías.

Estos programas han servido como punto de encuentro entre los alcaldes de los municipios donde Aguas de Alicante desarrolla su actividad, y profesionales especializados de toda la provincia en materia tecnológica. Temas como el internet de las cosas (Iot), la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la gestión del dato y la robótica, han sido abordados en las sesiones realizadas.

Con la participación de los Ayuntamientos de El Campello, Petrer, Sant Joan d'Alacant, San Vicente del Raspeig y Monforte del Cid, esta iniciativa ha buscado presentar las principales novedades tecnológicas de aplicación a la gestión pública y privada, así como analizar casos de éxito de implantación de estas tecnologías y analizar los principales desafíos futuros que nos plantean.

Las empresas asociadas del Terciario Avanzado que han participado en cada una de las cinco jornadas han sido: You name it, Square1, Inforgés, SumamoOs y Bumerania.

Las confirmaciones de asistencia para esta jornada final se pueden hacer a través de la web.

«En Terciario Avanzado estamos comprometidos con el fomento de la colaboración público-privada con el fin de conseguir un avance relevante en la digitalización de la gestión de nuestra empresas y administraciones públicas, que nos lleven a ser más eficientes y competitivos, consolidando un posicionamiento fuerte de la provincia de Alicante en este ámbito», ha declarado Mariano Torres, presidente de Terciario Avanzado, quien ha estado presente en cada uno de los encuentros programados desde mayo hasta noviembre, y que participará en la jornada final en la que se abordarán las conclusiones globales de todo el proyecto.

A su vez, Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante, con también ha participado en los distintos encuentros ha afirmado que «se busca, no solo generar debate y conciencia, sino también establecer un espacio de colaboración y acciones innovadoras que impulse el avance hacia un futuro más digitalizado en la provincia de Alicante.»

Para saber más sobre el proyecto se pueden consultar las redes sociales y sitios web de Aguas de Alicante y Terciario Avanzado, y sumergirse en el debate sobre la digitalización en nuestra provincia.

Ya están disponibles los cinco capítulos de esta segunda temporada en este enlace.