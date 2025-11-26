Estos son los restaurantes con estrella Michelin en la Comunidad Valenciana

La Guía Michelin 2026 ha sumado tres nuevos restaurantes de la Comunidad Valenciana a la treintena de establecimientos de las tres provincias que forman parte de la prestigiosa publicación, en una gala celebrada este martes.

Entre el trío de debutantes, con una estrella ... cada uno, está el restaurante Simposio, en San Antonio de Benagéber (Valencia), donde Roger Julián descubre, a través de sus menús, «una cocina contemporánea muy vinculada al territorio». También Rubén Millares, en Vinaròs (Castellón), un local en el que el chef propone «una cocina actual, de tinte creativo, que viaja por el mundo desde el territorio más cercano».

Completa la terna Llavor, del joven Jorge Lengua en Oropesa del Mar (Castellón), un «moderno restaurante que busca exaltar los sabores castellonenses desde la creatividad y la investigación». Otros 26 restaurantes de la Comunidad Valenciana se mantienen en la conocida guía gastronómica. En los más alto, con tres estrellas Michelin, continúa el restaurante de Quique Dacosta en Dénia (Alicante). Precisamente, durante la ceremonia de este martes se hizo entrega a Dacosta del Mentor Chef Award, un galardón que reconoce «su labor y por su visión de la gastronomía, elevada a la categoría de arte». Entre los proyectos con dos estrellas siguen Ricard Camarena Restaurant y El Poblet, en la ciudad de Valencia; L'Escaleta, en Cocentaina; y Bon Amb, en Jávea. Con una estrella continúan en la Guía Michelin: Kaido Sushi Bar, Fraula, Fierro, La Salita, Lienzo y Riff, en Valencia; Orobiando, Audrey's y Beat, en Calpe; El Xato (La Nucia); Arrels (Sagunto); Cal Paradís (Vall d'Alba); Origen (Carcaixent); Tula (Jávea); Casa Pepa (Ondara), Peix & brases (Dénia); La Finca (Elche); Atalaya (Alcossebre); Raúl Resino (Benicarló); Casa Bernardi (Benissa); y Baeza & Rufete (Alicante).

