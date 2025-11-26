Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno
El tiempo
La Aemet avisa del regreso de fuertes lluvias a varias zonas del país

Estos son los restaurantes con estrella Michelin en la Comunidad Valenciana

La prestigiosa guía gastronómica incorpora tres nuevos locales de Valencia, Alicante y Castellón en su edición de 2026

La Guía Michelin no elige ningún tres estrellas nuevo en 2026, solo cinco con dos 'macarons'

El chef Quique Dacosta, este martes, recibiendo un reconocimiento en la gala de las estrellas Michelin 2026
El chef Quique Dacosta, este martes, recibiendo un reconocimiento en la gala de las estrellas Michelin 2026 EFE

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guía Michelin 2026 ha sumado tres nuevos restaurantes de la Comunidad Valenciana a la treintena de establecimientos de las tres provincias que forman parte de la prestigiosa publicación, en una gala celebrada este martes.

Entre el trío de debutantes, con una estrella ... cada uno, está el restaurante Simposio, en San Antonio de Benagéber (Valencia), donde Roger Julián descubre, a través de sus menús, «una cocina contemporánea muy vinculada al territorio». También Rubén Millares, en Vinaròs (Castellón), un local en el que el chef propone «una cocina actual, de tinte creativo, que viaja por el mundo desde el territorio más cercano».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app