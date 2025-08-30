Los mejores restaurantes de carretera para hacer una parada si vuelves de Benidorm, Alicante o Valencia Los camioneros lo tienen claro. Estos son los mejores restaurantes en el camino de ida o vuela a la costa mediterránea para hacer una parada

Llega el fin de los meses fuertes de verano y muchos vuelven de las bonitas playas de Valencia, Alicante, Castellón y Benidorm. Tanto por autovía como por autopista con diferentes destinos en mente, es imprescindible detenerse para comer algo en bares y ventas de carretera ideales para comenzar a probar la dieta mediterránea.

Si vuelves de Valencia, una parada indispensable para probar un impresionante arroz a leña es Las Bairetas, ubicado en la calle Ramón y Cajal de Chiva, donde están especializados en paellas y menús cerrados de primera calidad. También, a su paso por Picassent podrías degustar la cocina a leña de naranjo de Ca Juliet.

En Alicante, en la N-340 a la altura de Alcoy, si desea un menú más económico, Venta Sant Jordi ofrece grandes comidas a once euros y desayunos y almuerzos populares a 7 euros que te quitarán el hambre para el resto del día.

Otros restaurantes que recomendamos son Masia, en la avenida Italia de Castellón; Racó Casa Tere, en la plaza del Parque de Vall d'Uixó y Alhacena, ubicado en la localidad valenciana de El Puig, donde destacan sus excelentes combinaciones de productos de mar y tierra, de proximidad y primera calidad.

Otros establecimientos míticos que podrás encontrarte si viajas por carretera a la Comunidad Valenciana son el Mesón Los Rosales, con una carta muy variada, Ruta de Levante, El Serrano II o Los Chopos. En todos ellos, te aseguramos que comerás de mil maravillas para amenizar la espera de la llegada a la costa mediterránea.