Un restaurante español, contundente sobre cómo se debe pagar la cuenta: «Si no, es un lío»

En muchos restaurantes suelen surgir con frecuencia diferentes situaciones que, aunque parezcan triviales, pueden tener implicaciones directas en el desempeño del trabajo de los camareros y hosteleros, y que depende enteramente de los clientes. Una de ellas, sin lugar a dudas, se produce a la hora de pagar la cuenta. ¿Se debe abonar todo junto o separado por comensales o parejas?

Mientras algunos comensales defienden que es mejor dividir el total para facilitar el pago individual y evitar confusiones entre amigos, otros consideran que es mucho más sencillo que uno solo asuma la cuenta y después el resto le abone cada uno su parte, más si cabe con la tecnología de Bizum al alcance.

Una decisión que parece simple, pero que afecta de lleno a la eficiencia del servicio, a la comodidad del cliente e incluso a la educación del grupo, ya que cobrar por separado puede suponer una mayor carga de trabajo para el personal restaurante y traducirse en demoras en el servicio, sobre todo en horas pico.

No obstante, también puede responder la polémica a que todos los miembros de un grupo no consumen lo mismo o incluso no tienen la misma capacidad financiera. Sobre todo ello, versa la última publicación del influencer valenciano Jesús Soriano, más conocido como 'Soy Camarero' en redes sociales.

El creador de contenido ha desatado el debate después de compartir la imagen del cartel colocado en un restaurante español que obliga a sus clientes a pagar todo junto. «Aviso, no cobramos por separado. Una mesa, una cuenta. Disculpen las molestias», señala la misiva ubicada en la caja registradora del local hostelero.

Una imagen que ha provocado una cascada de reacciones y argumentos a favor y en contra sobre cómo deben cobrar los bares en nuestro país. «Una medida radical», «el problema es cuando son 30 clientes», «para el trabajador es un lío andar separando» o «depende de la cantidad de gente», son algunos de los comentarios.

¿A favor o en contra? pic.twitter.com/7ErAzOkVhv — Soy Camarero (@soycamarero) June 9, 2025

«Yo haría cuenta única y cobro por separado si es necesario, porque si hay platos al centro seguro que está quien dice eso no lo pago porque no he comido y el pobre camarero se puede volver loco. Yo pongo la cuenta en la mesa y que se aclaren los clientes», opina un seguidor.

Muchos de los followers de 'Soy Camarero' coinciden en señalar que este debate ha entrado en una nueva fase menos problemática después de la existencia de Bizum, el servicio app que permite enviar dinero entre contactos de teléfono de manera instantánea. «Más fácil imposible», sentencia.