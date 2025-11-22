Suscribete a
Al rescate del 'petauro del azúcar', mamífero exótico de moda para regalo de Navidad

Coalición para el Listado Positivo salva en estas fechas a muchos animales como este «planeador» vistoso que no puede vivir en cautividad y alerta de unas compras absurdas en Internet

Una 'petauro de azúcar' puesto a la venta en Internet
Una 'petauro de azúcar' puesto a la venta en Internet ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

«Una realidad poco navideña que nos toca vivir cada año por estas fechas en los centros de rescate de animales». El mensaje de Coalición para el Listado Positivo retrata la triste moda del 'mascotismo exótico', la costumbre irracional de regalar ... especies salvajes o no domésticas que no pueden vivir en cautividad, como ahora el 'petauro del azúcar'.

