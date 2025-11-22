Al rescate del 'petauro del azúcar', mamífero exótico de moda para regalo de Navidad

«Una realidad poco navideña que nos toca vivir cada año por estas fechas en los centros de rescate de animales». El mensaje de Coalición para el Listado Positivo retrata la triste moda del 'mascotismo exótico', la costumbre irracional de regalar ... especies salvajes o no domésticas que no pueden vivir en cautividad, como ahora el 'petauro del azúcar'.

Algunas páginas de anuncios online ofrecen a estas criaturas como animales de compañía por poco más de 150 euros describiéndolos como «muy monos y mansitos». Pero la realidad es muy distinta: ese mamífero exótico, nocturno y social, es decir, que vive en grupo y que se desplaza saltando de rama en rama y planeando en el bosque, se ha convertido en el segundo preferido de este penoso ránking en la red.

«Lamentablemente, cuando son criados como mascotas en casas, viven en jaulas y aislados, lo que les provoca estrés, ansiedad, y pueden desarrollar enfermedades que, en muchos casos, los lleva a una muerte prematura», describen desde esta alianza de entidades de protección animal, integrada por AAP Primadomus (de Villena, Alicante), ANDA y FAADA.

Además de ese «planeador del azúcar», la lista la encabeza el mono tití, y la completan los servales, los erizos o las suricatas.

«La moda de adquirir animales exóticos como animales de compañía no para de crecer y unos pocos segundos de vídeo en una red social son, muchas veces, el único conocimiento previo de compradores a la hora de adquirir criaturas no aptas para vivir en cautividad», alertan.

Como resultado -describen-, millones de estos animales sufren en manos de particulares ya que, por una parte, existe una gran falta de información rigurosa acerca de sus necesidades y, por otra, se trata de especies que en un gran porcentaje de los casos no son aptas para una vida en el ambiente doméstico, puesto que sus necesidades fisiológicas y de comportamiento, tremendamente complejas, resultan prácticamente imposibles de satisfacer fuera de la naturaleza.

Recientemente, en el centro de rescate y rehabilitación Primadomus de Alicante recibieron una solicitud de rescate de Tila, un serval hembra cuya familia cuidadora reconocía: «En las redes sociales sólo ves los momentos bonitos y positivos de tener un serval como animal de compañía, pero la realidad es que a medida que va creciendo resulta muy difícil mantenerlo en casa, sobre todo teniendo niños pequeños o si recibes visitas y el animal se pone nervioso. Si hubiera sabido antes las dificultades que suponía su cuidado, sin duda no lo hubiera adquirido».

Para dar una idea de la magnitud de esta problema, desde esta coalición naturista subrayan que cada año se producen más de cien peticiones de rescate de mamíferos exóticos en nuestro país.

Su reflexión trata de concienciar del sinsentido de esta tendencia. «Con las fiestas, llega el deseo de regalar; y en esta sociedad en la que nos guiamos muchas veces por los impulsos, ya no vale cualquier cosa: buscamos impactar, dejar huella, ser originales, a veces sin pararnos a pensar demasiado en todo lo que implica el detalle que ofrecemos a nuestros seres queridos», explican.

Los grandes damnificados por esta búsqueda de la originalidad son los animales exóticos, especialmente aquellos que, por su pequeño tamaño, dulce apariencia y llamativas habilidades se convierten en objeto de compra fácil.

Y para aclarar cualquier duda, desde esta Coalición para el Listado Positivo se ponen a disposición para explicar las razones a quienes estén pensando en comprar una de estas mascotas o para ayudarles y rescatar a una, si ya la han adquirido.

Pueden detallar cómo se atiende una solicitud de rescate de un animal exótico como las suricatas o el serval Tila, los pasos a seguir, las fases de readaptación para el animal y la búsqueda de un hogar adecuado

También pueden mostrar ejemplos de animales rescatados recientemente en España y aclarar por qué es necesario el establecimiento de un Listado Positivo de especies exóticas para que casos como los anteriores no tengan que repetirse.

Finalmente, describirán de qué manera influyen las modas de mostrar animales exóticos en redes sociales, mediante videos e historias que humanizan a estos animales y dan una imagen errónea de «animales de compañía ideales y fáciles de mantener» sin cuestionar la legalidad de su tenencia o el sufrimiento de los animales.