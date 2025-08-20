Requisan más de 600 camisetas de fútbol falsificadas en el 'top manta' del paseo marítimo de Peñíscola
La Guardia Civil se incauta de ropa deportiva y un centenar de juguetes en unos controles que se han intensificado durante toda la época estival
La mendiga que ganó 1,2 millones en la Bonoloto deja su barrio en Alicante: «Ahora otros intentan su fórmula»
La mendiga que ganó 1,2 millones en la Bonoloto deja su barrio en Alicante: «Ahora otros intentan su fórmula»
Agentes de la Guardia Civil han realizado un dispositivo contra el 'top manta' en la localidad castellonense de Peñíscola en el que han intervenido un total de 715 productos falsificados, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
La actuación se ha focalizado, especialmente, en el paseo marítimo del municipio, y ha sido desarrollada durante los días 4 y 6 de agosto por componentes del Puesto de la Guardia Civil de Peñíscola junto con la USECIC de la Comandancia de Castellón.
MÁS INFORMACIÓN
En este sentido, los efectivos realizaron diferentes operativos destinados al control de personas y vehículos con el objetivo de erradicar la práctica del 'top manta'. Así las cosas, la actuación finalizó con cerca de un millar de productos, concretamente camisetas deportivas falsificadas y juguetes, dispuestos para su venta en el paseo marítimo de la localidad.
Con esta última operación, en lo que va de trimestre la Guardia Civil ya ha intervenido en la turística localidad de Peñíscola más de 2.000 artículos destinados a la venta ambulante.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete