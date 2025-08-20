Requisan más de 600 camisetas de fútbol falsificadas en el 'top manta' del paseo marítimo de Peñíscola

Imagen de las camisetas falsificadas intervenidas en el paseo marítimo de Peñíscola

Agentes de la Guardia Civil han realizado un dispositivo contra el 'top manta' en la localidad castellonense de Peñíscola en el que han intervenido un total de 715 productos falsificados, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La actuación se ha focalizado, especialmente, en el paseo marítimo del municipio, y ha sido desarrollada durante los días 4 y 6 de agosto por componentes del Puesto de la Guardia Civil de Peñíscola junto con la USECIC de la Comandancia de Castellón.

En este sentido, los efectivos realizaron diferentes operativos destinados al control de personas y vehículos con el objetivo de erradicar la práctica del 'top manta'. Así las cosas, la actuación finalizó con cerca de un millar de productos, concretamente camisetas deportivas falsificadas y juguetes, dispuestos para su venta en el paseo marítimo de la localidad.

Con esta última operación, en lo que va de trimestre la Guardia Civil ya ha intervenido en la turística localidad de Peñíscola más de 2.000 artículos destinados a la venta ambulante.