Reino Unido descubre los cavas de Hispano Suizas de la mano de Jancis Robinson

La crítica más influyente de mundo del vino actual abre el mercado británico a los Tantum Ergo al puntuarlos con 17 puntos sobre veinte en la primera cata de Cavas

La crítica de vino con más reconocimientos y galardones recogidos en medio mundo, Jancis Robinson, abre la puerta grande del mercado británico para los cavas Tantum Ergo de Hispano Suizas gracias a sus excelentes puntuaciones en la última cata de espumosos.

La ... Master of Wine más influyente del momento ha probado por primera vez los cavas de Hispano y parece que le han encantado a tenor de las puntuaciones. «Una gran noticia», y más teniendo en cuenta que el mercado británico tiene preferencia por la burbuja.

