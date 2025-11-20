Reino Unido descubre los cavas de Hispano Suizas de la mano de Jancis Robinson

La crítica de vino con más reconocimientos y galardones recogidos en medio mundo, Jancis Robinson, abre la puerta grande del mercado británico para los cavas Tantum Ergo de Hispano Suizas gracias a sus excelentes puntuaciones en la última cata de espumosos.

La ... Master of Wine más influyente del momento ha probado por primera vez los cavas de Hispano y parece que le han encantado a tenor de las puntuaciones. «Una gran noticia», y más teniendo en cuenta que el mercado británico tiene preferencia por la burbuja.

Ella escoge la escala de 20 para los vinos perfectos, por lo que Tantum Ergo lograron 17 puntos, sólo uno de entre todos los cavas catados superó esa puntuación. Se trata de los Tantum Ergo Chardonnay & Pinot noir de la añada 2022, y el Tantum Ergo Vintage, también blanc de noirs como el anterior pero de la añada 2020, con el doble de meses en crianza con sus levaduras hasta acercarse a los 50. No se caracteriza Robinson por puntuaciones altas, de modo que esta primera cata es todo un éxito, toda vez que el Albariño Finca Casa Julia logró 16.5 puntos sobre veinte, también un éxito con esta variedad de uva que Hispano ha trasladado al Mediterráneo para hacer un albariño de mayor altitud ( 700 m sobre el nivel del mar) que el resto de los que están en el mercado. «Quién diría que un Albariño de Utiel-Requena podría ser tan bueno!, dijo en la cata con sorpresa. El cava rosado, el Tantum Ergo Rosé elaborado a base de pinot noir exclusivamente logró 16 puntos, lo mismo que el resto de vinos de Hispano que se presentaron en la cata de la MW inglesa, antigua responsable de la bodega regia en el palacio de Windsor. Por otra parte, de los siete vinos de Utiel-Requena que ha catado Robinson en el último año, los cinco más puntuados son de Hispano Suizas.

