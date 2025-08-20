Las rebajas de verano disparan un 78% el volumen de mercancía textil en circulación

El efecto de las rebajas de verano ha impulsado un crecimiento exponencial en el movimiento de mercancía textil mundial. Solo en junio, la circulación de productos en el sector aumentó un 78% respecto al inicio de la temporada, según los últimos datos recogidos por Clustag, referente global en gestión y análisis de datos mediante tecnología RFID para grandes cadenas internacionales del retail.

De acuerdo con el análisis realizado, en junio circularon más de 513 millones de artículos textiles (identificados individualmente a través de tecnología RFID), lo que supone un incremento de cerca del 14% con respecto al mes anterior y un aumento del 78% en comparación con las cifras registradas en marzo, momento en el que arranca la temporada de primavera/verano. Este crecimiento se refleja también en el número de cajas escaneadas, que alcanzó los 2,6 millones en junio, un 62% más que en marzo y más de un 40% por encima del mes de abril. La tendencia, visible gracias al seguimiento automatizado de millones de artículos y movimientos, pone de manifiesto la extraordinaria capacidad de reacción de la cadena de suministro textil ante el aumento de la demanda en el periodo de rebajas.

El impacto de este periodo de descuentos repercute en las ventas y exige la máxima eficacia logística. El fuerte incremento en la circulación de productos a través de las redes de distribución obliga a las empresas textiles y de retail a optimizar la trazabilidad, el control de inventario y las operaciones de almacén para responder en tiempo real a las necesidades de los consumidores, tanto en tienda física como online.

Los datos de Clustag, recopilados mediante su tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), evidencian cómo las soluciones basadas en datos y digitalización resultan claves para afrontar estos picos de actividad, reducir incidencias logísticas y asegurar la disponibilidad de producto en el punto de venta. Las cifras correspondientes a junio ilustran el efecto dinamizador de las rebajas sobre el sector, confirmando que estas fechas marcan uno de los momentos de mayor actividad logística en la gestión y circulación de producto textil a lo largo del año.

«Cada año, la llegada de las rebajas de verano supone un auténtico reto para toda la cadena de suministro del sector textil, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de fabricantes, distribuidores y retailers. El dato de este año demuestra la importancia de contar con sistemas de gestión inteligente y trazabilidad en tiempo real para adaptar los flujos de producto a una demanda que crece de forma exponencial en apenas unas semanas», destaca Manolo Reguart, director de desarrollo de negocio, estrategia y alianzas en Clustag.

