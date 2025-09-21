Una rebaja fiscal de Mazón ahorra 33,3 millones a 22.658 jóvenes al comprar su vivienda

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante una visita a unas obras en Alicante

Una rebaja fiscal aplicada por el Gobierno autonómico del presidente Carlos Mazón ha generado un ahorro de 33,3 millones de euros a 22.658 jóvenes para la compra de su vivienda habitual.

En concreto, se trata de una reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y, con los datos disponibles hasta agosto de este año, la tarifa aplicada a los menores de 35 años ha beneficiado en un promedio de 1.470 euros por contribuyente, gracias la bajada del 25% en ITP, que desde enero de 2024 es del 6%.

Mazón ha resaltado la eficacia de esta medida para «facilitar de forma efectiva el acceso a la vivienda a los colectivos con mayores dificultades, entre ellos, los jóvenes».

Al respecto, ha recordado que esta rebaja fiscal se complementa con el programa de garantías en el acceso a la vivienda para menores de 45 años del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que aumenta hasta el 95% el importe financiado y reduce de esa manera el ahorro previo necesario para afrontar los gastos e impuestos asociados a la compra de un inmueble.

La citada rebaja del ITP para tipos reducidos y superreducidos, además de jóvenes, también se aplica a otros grupos de población como familias numerosas o monoparentales.

«Estamos aplicando medidas desde el principio de la legislatura que están dando resultados palpables en materia de vivienda con una política integral y transversal frente a los vaivenes del Gobierno de España que no aporta soluciones reales y eficaces, y la inoperancia del Botànic», ha subrayado Mazón.

Entre otras medidas, ha hecho referencia al Plan Vive, que tiene el objetivo de construir 10.000 viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana durante la legislatura de las que ya se han licitado, adjudicado, tramitado o están en proceso de ejecución más de 3.000.

En este marco, ha recordado que la Generalitat ha aprobado el primer pliego en España para la construcción de cerca de 80 inmuebles que irán destinados a personas afectadas por las riadas de Torrent y Albal, en un primer paquete de este tipo de recurso habitacional.

En total, se han presentado hasta el pasado mes de agosto un total de 32.270 declaraciones de transmisiones patrimoniales que engloban a todos los colectivos beneficiados por la rebaja en los tipos reducidos y superreducidos del ITP vigentes desde enero de 2024 y también la nueva tarifa para adquisición de parcelas con vocación agraria, vigente desde el 1 de junio de este año.

Estos declarantes han ingresado un total de 130,6 millones de euros, que con las tarifas anteriores habrían supuesto 174,2 millones, por lo que el ahorro total para los ciudadanos ha sido de 43,6 millones de euros, es decir, 1.351 euros de media.

Uno de los colectivos que se benefician de la rebaja del ITP, las personas con discapacidad, se han ahorrado una media de 776 euros. Las familias numerosas y monoparentales se han ahorrado una media de 574 euros, mientras que el ahorro medio en las mujeres víctimas de violencia de género ha sido de 863 euros.

Por último, las desgravaciones fiscales también contemplan un tipo reducido del 6% para compradores de vivienda habitual de protección oficial de régimen general. En este caso, el ahorro medio ha sido de 1.573 euros, mientras que en los inmuebles de régimen especial ha alcanzado 775 euros, y en la adquisición de parcelas con vocación agraria, 878 euros.