Real Jaén - Eldense: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

Arranca una edición más de la Copa del Rey con la emoción en numerosos campos de la geografía española, desde grandes escenarios a otros más coquetos y pertenecientes a los equipos más modestos que sueñan con llegar lo más lejos posible.

El Nuevo Estadio Municipal ... de La Victoria de Jaén es una mezcla de ambas cuestiones. Ahora en Segunda Federación, la cuarta división del fútbol nacional, el Real Jaén recibe en su feudo, con capacidad para más de 10.000 espectadores, al Eldense, que militó las dos últimas temporadas en Segunda División.

En caso de progresar, el Real Jaén cuenta con muchas papeletas de enfrentarse a un conjunto de Primera División en segunda ronda. Menos probable parece en el caso del Eldense por ser de Primera Federación.

A qué hora es el Real Jaén - Eldense de Copa del Rey hoy

El partido de la primera eliminatoria de Copa del Rey entre el Real Jaén y el CD Eldense se disputa hoy miércoles 29 de octubre a las 21:00 horas en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria, en Jaén.

Dónde seguir el Real Jaén - Eldense de Copa del Rey online

El duelo que mide a Real Jaén y Club Deportivo Eldense no cuenta con transmisión televisiva en España. Tampoco en el canal de YouTube del conjunto local, como ha anunciado el propio club jiennense.

📢 Informamos de que el encuentro correspondiente a la 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗿𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗲𝘆 frente al 𝗖𝗗 𝗘𝗹𝗱𝗲𝗻𝘀𝗲 no contará con retransmisión televisiva ni por YouTube, al no disponer el club de los derechos de imagen



🎟️ Invitamos a nuestra afición… pic.twitter.com/qWOqRGodpY — Real Jaén C.F. (@RealJaenCF) October 28, 2025

Los derechos de la competición los posee RTVE, que ha alcanzado un acuerdo con Movistar Plus+ para que esta plataforma emita el grueso de los encuentros de cada eliminatoria. Sin embargo, ninguna cadena se ha decantado por este partido, como tampoco las televisiones autonómicas.

De este modo, la única forma de seguirlo en directo online será a través de la información que proporcionen ambos clubes en sus redes sociales en tiempo real. En este sentido, cabe señalar la emisión que realizará el Real Jaén CF en su canal de YouTube, aunque solamente con narración, sin imagen.

Minutos después de la conclusión del encuentro, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) subirá en sus canales oficiales (X, YouTube...) un vídeo con las jugadas más destacadas.