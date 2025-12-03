Quintanar del Rey - Elche: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

La Copa del Rey, ilusión de los equipos más humildes, ofrece esta semana un nuevo y apasionante espectáculo en su segunda ronda. 56 equipos de diversas categorías se enfrentarán para avanzar a los dieciseisavos de final, donde ya entrarán en escena Barcelona, Real Madrid, ... Atlético de Madrid y Athletic, participantes de la Supercopa de España.

El Quintanar del Rey, que milita en Segunda Federación, es uno de los clubes que lucharán por continuar su andadura en esta competición, caracterizada por las grandes sorpresas que siempre brinda. El equipo conquense recibirá al Elche CF, recién ascendido a Primera División, para disputar un duelo «histórico»

«Es la primera vez que jugamos segunda eliminatoria de la Copa del Rey, hay que prepararnos lo mejor posible», afirma el entrenador local, Pedro Bolaños. El conjunto franjiverde llega de perder contra el Getafe por 1-0, pero ha ofrecido grandes actuaciones, como el 2-2 que logró ante el Real Madrid en el Martínez Valero.

A qué hora es el Quintanar del Rey - Elche hoy

El partido de la segunda eliminatoria de Copa del Rey entre el Quintanar del Rey y el Elche se juega hoy miércoles 3 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio Municipal San Marcos, que cuenta con una capacidad aproximada de 2.800 espectadores.

👋 un honor jugar con un equipo con tanta historia, os esperamos en el San Marcos 💚😃 https://t.co/rxJUNBmdV0 — CD Quintanar del Rey (@cdquintanardrey) November 11, 2025

Dónde ver el Quintanar del Rey - Elche de Copa del Rey y cómo seguir el partido online

Los aficionados que deseen ver el encuentro entre el Quintanar del Rey y el Elche podrán hacerlo en M+ LaLiga 4 (dial 168 de Movistar Plus+ o dial 271 de Orange TV).

Asimismo, el Elche CF narrará el encuentro en directo en su cuenta de X, como hace con todos sus encuentros. Se desconoce si el Quintanar del Rey ofrecerá alguna alternativa a sus aficionados para seguir el encuentro en tiempo real.