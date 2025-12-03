Suscribete a
ABC Premium

Quintanar del Rey - Elche: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

Conoce a qué hora se juega el partido de segunda ronda de Copa del Rey, dónde se puede ver en televisión y cómo seguir online el encuentro de hoy

Quintanar del Rey - Elche: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa hoy
Quintanar del Rey - Elche: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa hoy efe

Ana Beatriz Micó

La Copa del Rey, ilusión de los equipos más humildes, ofrece esta semana un nuevo y apasionante espectáculo en su segunda ronda. 56 equipos de diversas categorías se enfrentarán para avanzar a los dieciseisavos de final, donde ya entrarán en escena Barcelona, Real Madrid, ... Atlético de Madrid y Athletic, participantes de la Supercopa de España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app