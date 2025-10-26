Suscribete a
Quevedo celebra ante 18.000 personas el cierre de su gira española en Roig Arena

Sobre el escenario del recinto valenciano, Quevedo ha interpretado temas como «Columbia», «Playa del Inglés» o «Quédate«

Imagen de Quevedo en el Roig Arena de Valencia
Imagen de Quevedo en el Roig Arena de Valencia ABC

Valencia

El artista canario Quevedo ha celebrado por todo lo alto el cierre de la etapa española del «Buenas Noches Tour». El lugar escogido para hacerlo no ha sido otro que el Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia. Horas antes del inicio ... del show, cientos de fans esperaban con ilusión reencontrarse con su ídolo. Quevedo ha colgado el cartel de completo en prácticamente todos los conciertos de esta gira, también en el albergado en el Roig Arena.

