À Punt con 'Terra de festes' muestra la Fira d'Agost de Xàtiva y las celebraciones patronales de Azuébar y del Verger

'Terra de festes', el programa impulsado por À Punt, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies y la Presidència de la Generalitat Valenciana, visitará, como cada semana, tres pueblos y acercará a la ciudadanía todos los detalles de sus fiestas y de la gente que las hace posible. El lunes, a las 22:45 horas, dará a conocer todos los detalles de la Fira d'Agost de Xàtiva, así como de las fiestas patronales de Azuébar y del Verger.

La Fira d'Agost de Xàtiva

Ferran Cano y Júlia Costa visitarán Xàtiva para conocer la Fira d'Agost, que se celebra desde 1250 por privilegio de Jaume I. Hablarán con Roger Cerdà, el alcalde, y con la reina de la feria, Irene Díez, para saber cómo viven la Fira. Conocerán un puesto tradicional de gayatos y otro de abanicos, que además es el más antiguo de la feria. También estarán en la feria de ganado y asistirán a una exhibición de doma.

Las fiestas patronales de Azuébar

Azuébar celebra cada agosto las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo, San Mateo, San Roque, la Virgen de Agosto y la Divina Pastora. Nerea Camps mostrará a las mujeres del pueblo, que han recuperado la tradición de lucir en los desfiles sus mantones de Manila. Nerea participará en la cabalgata de disfraces y se apuntará a la cena de pa i porta para cerrar el día.

Las fiestas patronales de El Verger

El Verger organiza el día de las carrozas y las comparsas durante las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser. Mari Carmen Montes asistirá a la tamborrada infantil y a la carrera de cintas con bicicletas y juegos tradicionales. Vivirá la previa al desfile de carrozas mientras ultiman los detalles y, para terminar, participará como una festera más, también disfrazada, viviéndolo al máximo.