À Punt retransmitirá la Vespra y la Festa del Misteri d'Elx el próximo viernes

Imagen de archivo de la representación del Misteri d'Elx

El próximo viernes 15 de agosto, la televisión pública valenciana ofrece la representación completa del Misteri d'Elx, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Así, Sergi Olcina y Reis Juan serán los encargados de narrar los dos actos del drama cantado de origen medieval que relata la dormición, asunción a los cielos y coronación de la Virgen.

En este sentido, la programación especial con motivo de la celebración del Misteri d'Elx dará comienzo el viernes a las 16 horas con la emisión en diferido de 'la Vespra', la primera parte del drama sacrolírico.

Consiguientemente, partir de las seis de la tarde, la televisión valenciana ofrecerá en directo 'la Festa', la segunda parte del Misteri d'Elx, 'in situ' desde la Basílica de Santa María de Elche.

La representación de esta obra de origen medieval tiene lugar cada agosto para conmemorar la festividad de la Virgen de la Asunción. Se trata de una fiesta de interés turístico internacional desde 1980 y joya del patrimonio valenciano, el Misteri d'Elx es la única representación teatral medieval que se ha celebrado sin interrupciones hasta la actualidad.