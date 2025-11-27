Suscribete a
À Punt reestructura su plantilla para ser más «ágil y competitiva»: crea 28 puestos y amortiza otros 26

La televisión pública valenciana reduce la Unidad de Estilo y Recursos Lingüísticos de doce a seis empleados mientras refuerza los informativos con más periodistas

À Punt, primera televisión autonómica que apuesta por producir ficción para redes sociales

Imagen de los exteriores de la televisión pública valenciana À Punt
Imagen de los exteriores de la televisión pública valenciana À Punt
David Maroto

Valencia

El Consejo de Administración de Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ha aprobado una relación de puestos de trabajo (RPT) que tiene como objetivo hacer de À Punt una empresa «más ágil, más competitiva y adecuada a la nueva realidad», así ... como «reforzar los servicios informativos», con la creación de 28 nuevos puestos de trabajo y la amortización de 26, según afirma la radiotelevisión pública valenciana en un comunicado.

