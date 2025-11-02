À Punt reduce su plantilla de lingüistas y directivos como la jefa de Meteorología y CCOO anuncia movilizaciones

À Punt reduce su plantilla de lingüistas y suprime varios puestos directivos, entre otros el de jefe de Meteorología, mientras crea nuevas plazas en su nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Unas modificaciones que han movido a Comisiones Obreras (CCOO) ... a anunciar movilizaciones de protesta.

En concreto, el sindicato ha anunciado los «viernes negros» en los que llama a los trabajadores de la cadena de radio y televisión pública autonómica a manifestarse vestidos con atuendos de este color semanalmente, entre otras acciones.

En un comunicado, ha detallado los cambios en la estructura de la plantilla, en la que se amortizan 29 plazas, aunque se crean 31 nuevas, lo que a juicio de este sindicato no está justificado porque achacan algunas decisiones a motivos «ideológicos», sin concretar porqué.

En el caso de la jefa de Meteorología, en redes se ha difundido que la supresión de su cargo se debe a que Victòria Rosselló aseguró que el día de la dana, a las 15 horas ya informó de que la población no saliera de casa por las inundaciones, pero la alerta no llegó hasta pasadas las ocho y, por lo tanto, los dirigentes autonómicos disponían de información acerca de la gravedad del temporal. E interpretan ahora que es víctima de una «purga» al desmontar la defensa de algunos investigados en la causa judicial.

En cualquier caso, el sindicato rechaza que esta medida entraña despidos de puestos que están ocupados en la actualidad y se muestra dispuesto a negociar los nuevos.

Entre los que desaparecen, aparte del de Meteorología, están los de jefes de Servicios de innovación y nuevos formatos, Programas, Unidad de estilo de recursos lingüísticos, Gabinete técnicos, Secretraria de la presidencia, dos de Edición de deportes y de la sección de Meteorología. También, cuatro asesores y dos técnicos lingüisticos.

En cuanto a los puestos de nueva creación, sólo figuran como directivos uno de subdirecrror de Análisis y gestión, otro de Recursos y programas, un director de la radio, un jefe de Sección técnica de la radio y un coordinador de la Unidad de estilo. El resto tienen un perfil más técnico y de periodista.

Finalmente, CCOO señala que si se aprueba esta RPT se tendrá que crear una bolsa de trabajo y algunas plazas se cubrirán por promoción interna. Y apela a que en el proceso deberían tenerse en cuenta jubilaciones y la salida de otros empleados por exceder del límite de tres de contratos que «marca la ley Iceta».