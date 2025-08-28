'Punt a punt' ofrece este fin de semana el derbi Elche-Levante, el Valencia-Getafe y el Celta-Villarreal

Imagen de Diego López tras anotar un gol con el Valencia la temporada pasada

El calendario deportivo del fin de semana en la Comunidad Valenciana trae una apasionante oferta, de la mano del programa 'Punt a punt' de À Punt Ràdio, con varios contenidos destacados que se podrán seguir en la radio autonómica con del equipo encabezado por Luis Urrutia.

Para empezar, la jornada promete abrir con un «superviernes» que deparará el primer derbi valenciano de la temporada. Así, desde las seis de la tarde, el equipo de 'Punt a Punt' estará en el Martínez Valero para vivir el emocionante Elche-Levante con Raúl Pina, Vicent Latorre y Jorge López.

A continuación, desde las 21:30 horas y en directo desde Mestalla, tendrá lugar un Valencia-Getafe que será retransmitido por Luis Urrutia, Fernando Gómez, Carlos Egea y Juanjo Rodri.

El sábado y domingo completarán el fin de semana con 21 horas de deporte. En la jornada sabatina, a las doce del mediodía, el Levante Femenino debutará en Liga contra el Granada y también se vivirá la primera jornada en la División de Honor Élite de balonmano con el derbi autonómico entre Elda Prestigio y Morvedre. Además, también se estará pendiente del Sporting Rioja y Atticgo BM Elche.

Seguidamente, habrá triple cita con el fútbol: el Castellón-Zaragoza de Segunda División, narrado por Salva Gomis, y el Sabadell-Eldense y el Hércules Tarazona de Primera Federación, que correrán a cargo de José Luis Gual y Gonzalo Blanes, respectivamente.

Finalmente, el domingo, desde las 16:00 horas, las miradas estarán puestas en el estadio de Balaídos, donde el Villarreal se enfrentará al Celta. Si bien, también se seguirá el Open de galotxa, el Trofeo Diputación de Valencia, la Vuelta Ciclista a España, el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 y el España-Chipre del Eurobasket masculino.

Un menú lleno de deportes de alto nivel para no perderse ningún detalle de lo que prepara À Punt Ràdio cada fin de semana con el equipo de expertos de Punt a punt.