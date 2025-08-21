'Punt a punt' ofrece cinco partidos en directo por À Punt Ràdio

Suscribete a
El programa deportivo de À Punt Ràdio Punt a punt comenzará la primera retransmisión del fin de semana mañana viernes, a las 21:00 horas, treinta minutos antes del estreno en casa del CE Castellón, que se enfrentará al Valladolid. Con la narración de José Luis Gual y los comentarios de Fernando viviremos el partido y escucharemos a los protagonistas.

Ya el sábado, a partir de las 18:05 h, el programa Punt a punt regresará con las primeras citas de Primera División. Primero, desde las 19:30 h, se disputará el Atlético de Madrid - Elche, narrado por Javi Doménech con los comentarios de Jorge López, y desde las 21:30 h este carrusel deportivo de À Punt Ràdio estará en directo en el Ciutat de València, donde Luis Urrutia contará el Levante-Barcelona con los comentarios de Vicent Latorre y Javier Subirats.

El domingo, el programa Punt a punt estará emitiendo desde las 16:05 h y hasta las 00:30 h, ocho horas y media de deporte ininterrumpido. Analizarán, a las 17:00 h, el Osasuna-Valencia con Luis Urrutia, Fernando y Carlos Egea. A continuación, a las 19:30 h y en directo, desde el estadio de La Cerámica, el Villarreal-Girona con José Luis Gual y Juanjo Rodri.

Además, estarán pendientes del Open de frontón de Canals, del Trofeo de Agosto de escala i corda de Massamagrell, del Gran Fondo Internacional de Siete Aguas, del inicio de la Vuelta ciclista a España y del Gran Premio de Hungría de Moto GP. Viernes, sábado y domingo, Punt a punt, la cita con el deporte en directo en À Punt Ràdio.

