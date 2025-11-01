Suscribete a
ABC Premium

À Punt difunde una investigación especial sobre el crimen de la viuda de la CAM

El programa 'Zoom' analiza en dos entregas el proceso judicial que acabó con el único sospechoso declarado inocente

La telaraña de cocaína que atrapó al Puerto de Valencia

María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala
María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este lunes 3 de noviembre a las 22:30 horas, Zoom ofrece el primer episodio sobre un caso que impactó a la Comunidad Valenciana y a toda España. El programa de investigación de À Punt ha preparado un especial en dos ... entregas sobre el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, expresidente de la CAM.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app