Quiénes pueden ser falleras mayores de Valencia 2026: la alcaldesa anuncia la elección este lunes
María José Catalá leerá el acta del jurado encargado de seleccionar a las máximas representantes del mundo fallero
La llamada a las Falleras Mayores de Valencia, en directo: fecha, hora y candidatas
Valencia
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dará a conocer este lunes 13 de octubre, el nombre de las falleras mayores de Valencia del ejercicio 2026, a quienes llamará por teléfono desde el Hemiciclo Municipal. Las agraciadas (elegidas entre las 13 candidatas a ... fallera mayor y las 13 candidatas a fallera mayor infantil, que fueron seleccionadas el sábado 27 de septiembre en una gala celebrada en el Roig Arena), serán las dos nuevas máximas representantes del mundo fallero y, como tal, serán proclamadas al día siguiente, el martes 14.
Concretamente, María José Catalá presidirá a partir de las 19.00 horas el Pleno Extraordinario de la Junta Central Fallera (JCF) que se celebrará en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. Posteriormente, acompañada por el concejal de Fallas, y presidente de la JCF, Santiago Ballester, se trasladará al Hemiciclo Municipal donde, en una asamblea extraordinaria de presidentes de falla, leerá el acta del jurado encargado de la elección de las falleras mayores de Valencia a quien, directamente, comunicará su elección por teléfono.
En primer lugar, la alcaldesa, nombrará y felicitará la fallera mayor infantil de Valencia. Minutos después María José Catalá saludará y dará la enhorabuena a la fallera mayor. Las dos se dirigirán, por primera vez, al mundo fallero que el martes las proclamará como sus máximas representantes.
Con la tradicional «telefonada» y la posterior proclamación de las Falleras Mayores 2026, comenzará el nuevo ejercicio fallero. En este acto solemne, que también se celebrará en el Hemiciclo Municipal, se darán cita las falleras mayores de este año, Berta Peiró y Lucía García y sus cortes de honor.
Las 13 candidatas a convertirse en fallera mayor infantil de Valencia y las otras 13 dispuestas para ser fallera mayor de la ciudad para el ejercicio 2026 son las siguientes:
Candidatas a Fallera Mayor Infantil 2026
-Martina Songel García (Falla Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal – Sector La Roqueta-Arrancapins)
-Aitana Ramírez Espinosa (Falla Periodista Gil Sumbiela-Assutzena – Sector Benicalap)
-Lola López Morales (Falla Felipe Bellver-Mare Ràfols – Sector Mislata)
-Núria Miñana Llópis (Falla Pintor Salvador Abril-Peris i Valero – Sector Russafa A)
-Claudia de los Ángeles Díaz Benito (Falla Plaça de Sant Bult – Sector La Seu-La Xerea-El Mercat)
-Alba García-Pardo García (Falla Enginyer Manuel Soto-França – Sector Canyamelar-Grau-Natzaret)
-Daniela Borrego Pons (Falla Plaça del Negret – Sector La Seu-La Xerea-El Mercat)
-Olga Garriga Viciedo (Falla Just Vilar-Mercat del Cabanyal – Sector Canyamelar-Grau-Natzaret)
-Vega Carmen González de Martos Marín (Falla Sant Vicent-Periodista Azzati – Sector El Pilar-Sant Francesc)
-Jimena Mompó Crespí (Falla Costa i Borràs-Agustina d’Aragó – Sector Jesús)
-Marta Mercader Roig (Falla Alberic-Heroi Romeu – Sector La Roqueta-Arrancapins)
-María Mariner Guijarro (Falla Jacinto Benavente-Regina Na Germana – Sector Pla del Remei-Gran Via)
-Jimena Noguera Camps (Falla Sagunt-Sant Guillem – Sector Saïdia)
Candidatas a Fallera Mayor 2026
-Anabel Calero Bru (Falla Plaça Sequiota-El Palmar – Sector Poblats al Sud)
-Zoe Molino Tomás (Falla Mare de Déu de la Font Santa – Sector Olivereta)
-Mar Vivanco Marco (Falla Plaça del Doctor Collado – Sector La Seu-La Xerea-El Mercat)
-Marta Capella Guanter (Falla Carretera d’Escrivà-Cooperativa de Sant Ferran – Sector Jesús)
-Marta Salvador Salinas (Falla Pare Doménech-Pius XII – Sector Campanar)
-Daniela Roig Añón (Falla Joaquim Costa-Comte d’Altea – Sector Pla del Remei-Gran Via)
-Vega Archer Ríos (Falla Plaça del Mercat Central – Sector La Seu-La Xerea-El Mercat)
-Paula Castell García (Falla Comte de Salvatierra-Ciril Amorós – Sector Pla del Remei-Gran Via)
-Paula Andrea Marí Turrientes (Falla Maties Perelló-Lluís de Santàngel – Sector Russafa A)
-Ani Torregrosa Pérez (Falla Sant Vicent-Marvá – Sector La Roqueta-Arrancapins)
-Virginia Pulido Martínez (Falla Marqués de Montortal-Josep Esteve – Sector Rascanya)
-Laura Llobell López (Falla Exposició-Misser Mascó – Sector Pla del Reial-Benimaclet)
-Carmen Prades Gil (Falla Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal – Sector La Roqueta-Arrancapins)
