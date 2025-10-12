Suscribete a
Quiénes pueden ser falleras mayores de Valencia 2026: la alcaldesa anuncia la elección este lunes

María José Catalá leerá el acta del jurado encargado de seleccionar a las máximas representantes del mundo fallero

La llamada a las Falleras Mayores de Valencia, en directo: fecha, hora y candidatas

Imagen de las 26 candidatas a falleras mayores 2026 de Valencia
Imagen de las 26 candidatas a falleras mayores 2026 de Valencia JCF

Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dará a conocer este lunes 13 de octubre, el nombre de las falleras mayores de Valencia del ejercicio 2026, a quienes llamará por teléfono desde el Hemiciclo Municipal. Las agraciadas (elegidas entre las 13 candidatas a ... fallera mayor y las 13 candidatas a fallera mayor infantil, que fueron seleccionadas el sábado 27 de septiembre en una gala celebrada en el Roig Arena), serán las dos nuevas máximas representantes del mundo fallero y, como tal, serán proclamadas al día siguiente, el martes 14.

