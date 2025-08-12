Un pueblo de Valencia cierra su piscina municipal en plena ola de calor tras detectar una bacteria en el agua

En medio de la ola de calor que azota a toda la Comunidad Valenciana estos días, con valores superiores a los 40 grados, el Ayuntamiento de Carlet ha anunciado el cierre temporal de la piscina municipal los días martes 12 y miércoles 13 de agosto, tras detectarse una bacteria durante los controles rutinarios del agua.

Según el comunicado oficial que ha emitido el consistorio, se ha procedido a una hipercloración del agua como medida de prevención y seguridad para los usuarios.

No obstante, las autoridades locales han indicado que, si los parámetros de calidad del agua son correctos tras el tratamiento, la reapertura de la piscina está prevista para el próximo jueves 14 de agosto.

Cabe recordar que esta no es la primera piscina que se ha visto obligada a cerrar sus puertas durante este verano, ya que recientemente las instalaciones de Carcaixent, Banyeres de Mariola y Picassent también cesaron su actividad temporalmente tras detectarse la presencia de heces en el agua.