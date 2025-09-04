El pueblo más barato de Valencia para comprar una vivienda este año: dos plantas y 269 metros cuadrados por 38.000 euros

Comprar una casa es, a ojos del grueso de la población, una quimera. Un sueño o una meta inalcanzable. Sobre todo, para los jóvenes, quienes se enfrentan cada día a un mercado inmobiliario voraz, tanto para adquirir una vivienda como para alquilarla, con precios que rompen techos cada semana.

Según los análisis de los principales portales inmobiliarios de España, el coste medio del metro cuadrado en territorio nacional alcanza ya los 2.498 euros. En Valencia ciudad, este dato aumenta hasta los 3.185 euros, de acuerdo con la última actualización de Idealista.

Ante esta situación, según indica el portal Idealista, un total de 27.729 inmuebles fueron reconvertidos a viviendas en España entre 2021 y 2023 como respuesta la escasez en la oferta residencial y los precio de la vivienda.

Además, un informe del Banco de España señalaba que el esfuerzo teórico que supondría el pago de la hipoteca como proporción de la renta bruta del hogar se situó en 2023 en una ratio cercana al 40%, un porcentaje que ha aumentado en unos ocho puntos porcentuales desde finales de 2021 y que supone el nivel más elevado desde 2011, aunque sigue estando por debajo de los máximos observados en 2007.

Todo ello, durante una tesitura en la que más de la mitad de la población española ha tenido que recortar sus gastos en recursos básicos como la energía o alimentación por la inflación, mientras que más del 40% ha renunciado a algún gasto en salud como dentista, atención psicológica o fisioterapia por no poder permitírselo, según Oxfam Intermón.

Precio medio de comprar una casa en la Comunidad Valenciana Valencia: 1.834 €/m2

Alicante: 2.595 €/m2

Castellón: 1.438 €/m2

Por todo esto, los potenciales compradores ya no sólo miran las grandes ciudades para vivir, sino que amplían su perímetro de búsqueda a pueblos y localidades pequeñas con precios sumamente más competitivos. En el caso de Valencia, el precio medio del metro cuadrado a nivel provincial baja hasta los 1.834 euros, aunque existen algunos municipios por debajo de los 600.

El pueblo más barato de Valencia

De hecho, el pueblo más barato para comprar una vivienda en Valencia tiene un precio medio de 584 euros/metro cuadrado. Se encuentra a una hora y media en coche de Valencia recorriendo 135 kilómetros por la A-7 y actualmente tiene un ceso de 5.284 habitantes.

En una simple búsqueda en el portal Idealista, Ayora, el municipio con mejores precios para adquirir una casa en Valencia, ofrece opciones de inmuebles de grandes dimensiones, 269 metros cuadrados repartidos en dos plantas, a un precio de 38.000 euros.

Ubicado en el interior de la provincia de Valencia, destaca por su rico patrimonio natural y cultural. Entre sus lugares de interés turístico se encuentra el Castillo de Ayora, una fortaleza medieval que ofrece unas vistas impresionantes del valle. También es imprescindible visitar la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico-renacentista, así como el Convento de San Antonio, con siglos de historia.

Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de la Ruta de la Cueva de Don Juan, una cueva espectacular con formaciones de estalactitas y estalagmitas, o recorrer los parajes naturales de la Sierra de Ayora y la Muela de Cortes, ideales para el senderismo y la observación de fauna.En cuanto a sus fiestas, Ayora es conocida por la Feria del Primer Corte de la Miel, celebrada a finales de septiembre, donde la apicultura, tradición clave en la zona, es la gran protagonista.