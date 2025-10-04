Un pueblo afectado por la dana celebra un espectáculo pirotécnico en homenaje a las víctimas

La localidad valenciana de Catarroja ha vivido una mañana de sábado «emotiva» con un espectáculo pirotécnico y salvas de honor en homenaje a las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre.

Estos actos, que forman parte del programa de las Fiestas Mayores, fueron aplazados el pasado 29 de septiembre, día de San Miquel y patrón del pueblo, a causa de las alertas meteorológicas, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La jornada ha arrancado a las 14.00 horas con las salvas de honor disparadas por representantes de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana 29-O.

A continuación, las falleras mayores del municipio han sido las encargadas de encender la mecha de la mascletà junto a la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, y miembros del equipo de gobierno. Se trata de un espectáculo a cargo de la pirotecnia Fuegos de Artificio Europlà, en un momento «cargado de simbolismo».

«A pesar de las dificultades provocadas por la lluvia, hemos podido culminar unas Fiestas Mayores que han sido un éxito de participación. Y lo hemos hecho con un homenaje a las víctimas de la dana y a sus familiares», ha resaltado la primera edil.

Este fin de semana la localidad cierra la programación de sus Fiestas Mayores con este acontecimiento, el 'street tenis', la Volta a Peu y los 'playbacks' falleros.

Catarroja prepara diferentes iniciativas para conmemorar el 29 de octubre que combinan el homenaje institucional, el recuerdo colectivo y la puesta en valor de la solidaridad ciudadana.

Entre ellas se incluyen la ofrenda floral del pasado 19 de septiembre en l'Albufera, organizada por la Asociación de Víctimas Mortales de la dana 29-O; las salvas de honor celebradas este sábado y el acto de reconocimiento a los intervinientes locales del 8 de octubre.

Además, las próximas semanas tendrán lugar diferentes iniciativas y acciones simbólicas enmarcadas en el acuerdo plenario aprobado por todos los partidos políticos de manera unánime el pasado jueves 2 de octubre.

