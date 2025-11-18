El PSOE valenciano se querellará contra Mazón por falso testimonio en el Congreso

El PSPV-PSOE ha anunciado este martes que presentará una querella contra el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, «por haber faltado a la verdad» en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los ... Diputados.

La querella se presentará ante la Fiscalía por falso testimonio, aunque los socialistas no han dado más detalles. Consideran que Mazón «no solo eludió las preguntas, como ya hizo en les Corts Valencianes, si no que fue más allá, faltando a la verdad en muchas de las afirmaciones que hizo ante la comisión, lo que implica la presunta vulneración del artículo 502 apartado 3 del Código Penal».

Al respecto, la normativa señala que «el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses».

El diputado de Compromís integrado en el grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, también ha advertido de que están estudiando si las «mentiras» del presidente valenciano en sede parlamentaria «tienen relevancia penal».