El PSOE valenciano se querellará contra Mazón por falso testimonio en el Congreso

Los socialistas consideran que el presidente de la Generalitat en funciones faltó a su obligación de decir la verdad durante la comisión sobre la dana

Carlos Mazón, este lunes, en la comisión sobre la dana del Congreso de los Diputados
Carlos Mazón, este lunes, en la comisión sobre la dana del Congreso de los Diputados JAIME GARCÍA
Toni Jiménez

Valencia

El PSPV-PSOE ha anunciado este martes que presentará una querella contra el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, «por haber faltado a la verdad» en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los ... Diputados.

