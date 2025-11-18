El PSOE valenciano se querellará contra Mazón por falso testimonio en el Congreso

La querella se presentará ante la Fiscalía por falso testimonio, aunque los socialistas no han dado más detalles. Consideran que Mazón «no solo eludió las preguntas, como ya hizo en les Corts Valencianes, si no que fue más allá, faltando a la verdad en muchas de las afirmaciones que hizo ante la comisión, lo que implica la presunta vulneración del artículo 502 apartado 3 del Código Penal».
Al respecto, la normativa señala que «el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses».
El diputado de Compromís integrado en el grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, también ha advertido de que están estudiando si las «mentiras» del presidente valenciano en sede parlamentaria «tienen relevancia penal».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Volver a intentar
Has superado el límite de sesiones
Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete