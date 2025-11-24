Suscribete a
Una protesta en Alicante acusa a la Generalitat Valenciana de «atacar la unidad de la lengua catalana»

Los manifestantes arropados por Baldoví y los independentistas de Acción Cultural gritan «Visca la Terra Lliure!» entre banderas esteladas marxistas

Denuncian la marginación del castellano con «asignaturas sin contenido» frente al valenciano

Manifestantes por el centro de Alicante este domingo, en una imagen difundida en sus redes por Acció Cultural del País Valencià
Manifestantes por el centro de Alicante este domingo, en una imagen difundida en sus redes por Acció Cultural del País Valencià ACPV
Alicante

Una manifestación ha recorrido calles del centro de Alicante para protestar contra los «ataques» de la Generalitat Valenciana «a la unidad de la lengua catalana» y otras reivindicaciones idiomáticas, que consideran en peligro por la política actual del Gobierno autonómico.

