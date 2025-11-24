Una protesta en Alicante acusa a la Generalitat Valenciana de «atacar la unidad de la lengua catalana»

Una manifestación ha recorrido calles del centro de Alicante para protestar contra los «ataques» de la Generalitat Valenciana «a la unidad de la lengua catalana» y otras reivindicaciones idiomáticas, que consideran en peligro por la política actual del Gobierno autonómico.

La plataforma convocante -Alacant pel Valencià- se ha visto arropada en esta movilización por Compromís con, entre otros, su portavoz síndic en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, así como entidades independentistas como Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

Al término de la protesta, se han proclamado vítores como 'Visca la Terra Lliure!' ('¡Viva la Tierra Libre!'), unas palabras que evocan seguramente en el recuerdo de muchos mayores asociadas al nombre de la única organización terrorista que cometió atentados para exigir la independencia catalana y que se disolvió en la década de los noventa del siglo pasado.

También han proclamado 'Visca el País Valencià!' y desde ACPV han subrayado que esta movilización «convierte Alicante en un símbolo de la lucha por un país más digno, justo y valenciano». De hecho, en las pancartas había otras alusiones a esta provincia, como «Sin Alicante no hay país», o «Donde renace el País Valenciano».

MÁS INFORMACIÓN Piden ocho años de prisión por difundir porno infantil para un español cazado por una ONG de EE.UU.

Como símbolos del independentismo de los llamados 'países catalanes', algunos manifestantes han portado banderas esteladas marxistas (sin el triángulo azul de fondo sobre la estrella) y en un plano más folclórico de tradiciones de la Comunidad Valenciana han participado collas musicales y 'muixerangues', así como música de grupos como El Tudell, Estrela Roja de València, el Tossal de Sant Vicent i El Cocó d'Alacant, y 'dolçainers' y 'tabaleters' de las comarcas del sur.

En el manifiesto, además de las quejas por la política autonómica actual en materia lingüística, también ha habido críticas al «Consell de la vergüenza» formado por PP «con el soporte de Vox», centradas en otras cuestiones, como la vivienda o la gestión de la dana, además de recriminar al Gobierno central por la financiación autonómica.

«Resistimos. Somos un pueblo abierto y generoso, pero también somos un pueblo luchador», han advertido desde Acció Cultural.