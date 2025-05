Un profesor crea y usa un sistema de corrección de exámenes de Selectividad con IA

Corregir exámenes de Selectividad con Inteligencia Artificial. Una aplicación más de la tecnología de moda, sin duda, pero ya la ha hecho realidad Arturo E. de la Torre, un profesor de Torrevieja que incluso ha publicado su sistema en un libro a la venta en Amazon.

Lleva desde el año pasado trabajando en este proyecto personal. «Se trataba de una prueba piloto, pero no había sido capaz de resolver un problema importante con el reconocimiento de textos; ahora ya lo he conseguido y tengo la primera 'hornada' de exámenes corregidos por IA», relata a ABC este docente con vocación divulgadora y desinteresada.

«Para darle máxima difusión al libro, lo he puesto en Amazon a precio simbólico, el mínimo», detalla, además de recordar que antes de lanzarse a esta aventura editorial sin claro ánimo de lucro, había tratado de ponerse en contacto con el tribunal de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) de la asignatura de Historia -su especialidad-, aunque no tuvo respuesta.

Convencido de la utilidad de estos métodos desarrollados con IA, Arturo no quiso guardarse estos conocimientos y experiencias para sí mismo o su entorno próximo, como los estudiantes del instituto en el que ejerce, sino que había que darles difusión. «Tiré por la calle de en medio y, para facilitar las cosas a mis alumnos, que este año se enfrentaban a un nuevo modelo de examen, reconstruí los exámenes antiguos y he creado 152 con el formato actual; y, ya metido en harina, los he resuelto usando unos GPT que yo programé», describe.

Ese compendio está en el libro disponible en Amazon, donde también hace énfasis en la novedad de estas evaluaciones cruciales para los estudiantes, en su paso a la Educación Superior. «La Prueba de Acceso a la Universidad en esta comunidad ha sufrido su primer gran cambio en más de una década», sitúa a los lectores potenciales de esta obra de consulta.

«El nuevo modelo ha incrementado la dificultad, limitado la optatividad y ha dejado obsoleto todo el material de preparación existente hasta ahora, y este manual nace precisamente para cubrir ese vacío y acompañarte en el proceso con rigor, claridad y herramientas prácticas», abunda en su descripción de la utilidad.

El libro ofrece 152 modelos de examen «totalmente adaptados» al nuevo formato de la PAU, con todas las variantes «posibles y sus correspondientes propuestas de resolución». Ha sido creado por «un docente con experiencia directa en esta prueba, que ha aprovechado tanto su conocimiento del currículo como herramientas de Inteligencia Artificial personalizadas para desarrollar y corregir los ejercicios, manteniendo un enfoque realista y didáctico», se autopresenta el autor.

El material se compone de 76 bloques, uno por cada examen original entre 2006 y 2024, y plantea propuestas de resolución completas para conceptos, análisis de texto, desarrollo temático y comparación histórica. También, referencias al modelo antiguo para entender la evolución de la prueba.

«Es un enfoque centrado en el alumno -práctico, estructurado y sin rodeos-, este manual no sólo es útil para alumnos que se preparan para la PAU, sino también para docentes que buscan un recurso eficaz, moderno y ajustado a las nuevas exigencias», añade, sobre el uso potencial también para profesores como él.

Cuaderno de entrenamiento, nuevo proyecto

Como complemento y con afán de hacer todavía más práctico su método, Arturo desarrolla en estos momentos otra herramienta de autocorrección. «Ahora estoy trabajando en otra cosa: un cuaderno de entrenamiento para la PAU, una pequeña publicación digital con unos cuantos exámenes tipo PAU y con enlaces a GPT personalizados que permiten a los alumnos hacer el examen y que automáticamente los GPT les den una corrección», anticipa.

En este caso, destaca que resulta «extraordinariamente constructivo y con muchísima información sobre sus errores y los puntos en los que deben mejorar, en apenas unos segundos; con un nivel de profundización en el background que ningún profesor podría ofrecerles», resalta, con la eterna y siempre delicada comparación hombre versus máquina.

En la misma línea de divulgación, pero más allá del soporte escrito, Arturo también cuelga vídeos en su canal de YouTube, centrado en el aprendizaje de la materia de Historia.