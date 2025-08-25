Suscribete a
Prisión provisional para un hombre acusado de homicidio tras atropellar mortalmente a su vecino en Alicante

Ambos varones eran conocidos y había denuncias previas por desavenencias entre ellos

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Guardia Civil
Un juzgado de Alicante ha decretado el ingreso en prisión provisional para un hombre de 44 años acusado de un delito de homicidio después de que el pasado viernes presuntamente atropellara de forma mortal con el vehículo que conducía a un vecino de 37 años en la partida rural de El Moralet, según han señalado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Desde la Benemérita han explicado que ambos varones eran vecinos y que había denuncias previas por desavenencias entre ellos. El Equipo Territorial de Policía Judicial de San Juan asumió de inmediato la investigación y el mismo día en el que ocurrieron los hechos, el pasado 22 de agosto, detuvo al conductor.

El arrestado, al que se le imputa el homicidio del varón muerto a consecuencia del atropello, ha sido puesto este lunes a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Alicante. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

