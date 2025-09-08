Prisión para el acusado del crimen de Sonia Dzouz, la turista hallada muerta en una caravana en Castellón

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Vinaroz ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido en Francia como presunto autor del homicidio de Sonia Dzouz, una turista de 63 años, cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia en el interior de la autocaravana con la que había viajado hasta Castellón.

Cabe recordar que el crimen fue perpetrado el 18 de julio de 2024 en Alcossebre, un núcleo de población perteneciente a la localidad castellonense de Alcalà de Xivert, donde la víctima recibió decenas de puñaladas con un arma blanca mientras se encontraba acampada en el municipio.

Tras trece meses de búsqueda, la investigación permitió poner el foco sobre el ciudadano francés que fue detenido el pasado mes de agosto, el cual, tras los hechos, interrumpió de forma abrupta su estancia en España, regresando a Perpiñán (Francia), donde permaneció hasta su detención.

Riesgo de fuga

Así, la magistrada adoptó esta decisión el pasado viernes, 5 de septiembre, a petición de la Fiscalía, tras la comparecencia del investigado, quien ha sido entregado por las autoridades francesas dos semanas después de su arresto en la ciudad gala de Perpiñán, en el marco de una operación conjunta con la Guardia Civil.

La instructora considera que existen suficientes indicios para «presumir que el hombre acabó con la vida de la víctima», según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un comunicado. Además, entiende que concurre, para adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas a que en su caso puede enfrentarse el investigado y su «falta de arraigo en España».

Principal hipótesis

Cabe recordar que la principal hipótesis que manejaba la Guardia Civil es que la turista sufrió un robo con violencia y en todo momento descartaron una agresión sexual.

De acuerdo con el relato que ofrecieron sus familiares a la prensa francesa, Sonia, acompañada por sus dos perros, tenía previsto regresar a Couëron, un pueblo de la región de Países del Loira donde vivía, el día 19, ya que su caravana había sufrido diferentes averías.