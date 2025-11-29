Suscribete a
La primera manifestación tras la dimisión de Mazón pide que deje el acta de diputado y declare ante la juez de Catarroja

Asociaciones de víctimas reconocen que «las formas» de Pérez Llorca son «muchísimo mejores y no es chulesco y prepotente como el anterior»

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

Manifestación de entidades cívicas, sociales y sindicales, y asociaciones de damnificados de la dana en Valencia
Manifestación de entidades cívicas, sociales y sindicales, y asociaciones de damnificados de la dana en Valencia EFE
David Maroto

David Maroto

Valencia

La primera manifestación tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat ha recorrido este sábado las calles del centro de Valencia para reclamar que deje su acta de diputado y acuda a declarar ante la juez de Catarroja, que ... investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

