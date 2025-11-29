La primera manifestación tras la dimisión de Mazón pide que deje el acta de diputado y declare ante la juez de Catarroja

La primera manifestación tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat ha recorrido este sábado las calles del centro de Valencia para reclamar que deje su acta de diputado y acuda a declarar ante la juez de Catarroja, que ... investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

La protesta, convocada por más de 200 entidades sociales, ha solicitado que haya por parte del Consell y los altos cargos que cometieron «negligencias continuas» un «reconocimiento de responsabilidades» por la tragedia de la dana que costó la vida a 229 personas. «No pararemos hasta que consigamos saber la verdad», han clamado.

Las portavoces de las principales asociaciones de víctimas han encabezado la manifestación que ha partido poco después de las seis de la tarde de la confluencia de las calles de las Barcas y Poeta Querol y que ha concluido en la Porta de la Mar con la lectura del manifiesto.

Los asistentes han marchado tras una pancarta principal con el lema 'Mazón a presó' y portan otras en las que se leen mensajes como 'Consell dimisión', 'Menos mentiras y más justicia', 'No son muertos son asesinatos' o 'Ni izquierdas ni derechas, queremos un gobierno que nos proteja'.

Preguntada por qué ha cambiado con la salida de Mazón como jefe del Consell, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, Rosa Álvarez, ha remarcado que «él ya no está como presidente, pero sigue como diputado autonómico, manteniendo el acta y es muy curioso que no quiera acudir a la justicia ordinaria perdiendo así una oportunidad, jugándosela toda una, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana».

«¿Por qué solamente quiere quedarse con una oportunidad y, en el caso de perder, tener que ir a un recurso de casación, que es complicado? Eso a nuestra asociación nos da mucho que pensar», ha planteado. Igualmente, ha recordado que, de momento se mantiene el mismo Consell y ha emplazado a ver los posibles cambios que introduzca el nuevo presidente, Juanfran Pérez Llorca.

Así, ha advertido de que mantener al portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Nando Pastor, «no es ningún puente de diálogo porque fue la persona que el día que Mazón acudió voluntariamente, como no podía ser de otro modo, porque fue una comisión (de investigación) ad hoc creada para él, en Les Corts, nos dijo víctimas 'víctimas VIP y con derecho a roce real'». «No pudo ser más pornográfico, no pudo ser más miserable y eso no lo vamos a olvidar jamás», ha incidido.

Álvarez reconoce que «las formas» de Pérez Llorca son «muchísimo mejores y no es chulesco y prepotente como el anterior», en referencia a Mazón. «Ahora esperemos que esa letra que el otro día nos dijo suene mejor, lo que pasa es que de mano de quien va es complicado», ha dicho la portavoz de las víctimas, que ha reiterado al nuevo dirigente que no aceptarán «brindis al sol».

Por su parte, su parte, la portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha aseverado que hay que continuar con la movilización en la calle porque «no se han asumido todas las responsabilidades» y lo que exigen es que Mazón «deje el acta de diputado y vaya directamente al juzgado». En la misma línea, Toñi García, que perdió a su hija y marido en la barrancada, ha manifestado: «Aquí estaremos hasta que consigamos saber la verdad que vamos conociendo con cuentagotas. Siguen mintiendo, queremos la verdad, justicia y reparación para todos nuestros fallecidos».

Noelia Pascual, portavoz de la Asociación de Damnificados Horta Sud, ha recalcado por su parte que seguirán «acompañando a los familiares de los fallecidos y estar al lado de los supervivientes en esta carrera de fondo tan dura, pidiendo justicia y reconstrucción». «No pararemos hasta que consigamos saber la verdad, Mazón acabe en prisión y el Consell dimita ante las negligencias continuas«, ha zanjado.